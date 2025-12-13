शादी करने से मना किया तो प्रेमिका ने काटा प्रेमी का प्राइवेट पार्ट, नाराज युवक ने उतारा मौत के घाट

लुधियाना में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पंजाब के लुधियाना में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने एक युवक को उसकी प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रेमी की पहचान न्यू अमरजीत कॉलोनी जगीरपुर निवासी अमित निषाद के रूप में हुई है। अमित लंबे समय से रेखा नामक एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था। रेखा पहले से शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन वह अपने पति से अलग रहती थी। अमित ने शुक्रवार को रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी।
रेखा लंबे समय से अमित पर शादी करने का दबाव बना रही थी लेकिन अमित हमेशा उसकी बात को टाल देता था। वह दोनों अक्सर एक दूसरे से होटल में मिलते रहते थे। घटना वाले दिन भी दोनों होटल के कमरे में एक दूसरे से मिलने आए थे। यहां पर दोनों ने पहले शारीरिक संबंध बनाए लेकिन जब रेखा ने उससे शादी करने को कहा तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि रेखा ने अमित पर हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया।
रेखा की इस हरकत से अमित भयंकर गुस्सा हो गया और उसने आक्रोश में आकर रेखा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अमित होटल से फरार हो गया। इसके बाद देर शाम होटल वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें होटल के कमरे में अर्धनग्न हालत में रेखा की लाश मिली। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और नाक से खून भी निकल रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और देर रात मेहरबान गांव से गिरफ्तार किया गया।
