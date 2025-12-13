शादी करने से मना किया तो प्रेमिका ने काटा प्रेमी का प्राइवेट पार्ट, नाराज युवक ने उतारा मौत के घाट

रेखा लंबे समय से अमित पर शादी करने का दबाव बना रही थी लेकिन अमित हमेशा उसकी बात को टाल देता था। वह दोनों अक्सर एक दूसरे से होटल में मिलते रहते थे। घटना वाले दिन भी दोनों होटल के कमरे में एक दूसरे से मिलने आए थे। यहां पर दोनों ने पहले शारीरिक संबंध बनाए लेकिन जब रेखा ने उससे शादी करने को कहा तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि रेखा ने अमित पर हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया।