7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जन्मदिन मना मौत का दिन! फिल्मी स्टाइल में आए बदमाश और चाकू गोदकर की शख्स की हत्या

Bihar Crime: बिहार में एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। कुछ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में आकर उसे मार दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 07, 2025

Murder in Bihar

Murder in Bihar (Representational Photo)

बिहार में सरकार के प्रयासों के बावजूद अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन ही राज्य में अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अब बिहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के नवादा जिले में जन्मदिन मनाने के लिए घर आए शख्स को पता नहीं था कि यह उसका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। 26 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह अपना जन्मदिन मनाने और दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था।

जन्मदिन बना मौत का दिन

प्रशांत अपने जन्मदिन पर शुक्रवार को किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका जन्मदिन मौत का दिन बन गया।

फिल्मी स्टाइल में आए बदमाश और कर दी हत्या

यह घटना नवादा में थाना क्षेत्र के गोनावां स्थित मजार के पास घटित हुई। कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में बाइक पर आए और प्रशांत को घेर लिया। उसके बाद बदमाशों ने लाठियों से प्रशांत को खूब मारा और फिर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देते ही बदमाश मौके से फरार हो गए।

दुकानदार देखते रहे तमाशा

जिस समय प्रशांत की हत्या हुई, उस समय कई दुकानदार वहाँ मौजूद थे। हालांकि किसी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की और सभी चुपचाप तमाशा देखते रहे।

परिवार में छाया मातम, पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू

प्रशांत अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही अपराधियों की तलाश भी, जिन्होंने प्रशांत की हत्या की।

ये भी पढ़ें

बहू ने ससुर से की बहस, ससुराल वालों ने ज़मीन पर गिराकर डंडे से की पिटाई
राष्ट्रीय
Woman beaten after argument with father-in-law

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

07 Dec 2025 09:45 am

Hindi News / National News / जन्मदिन मना मौत का दिन! फिल्मी स्टाइल में आए बदमाश और चाकू गोदकर की शख्स की हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.