जन्मदिन मना मौत का दिन! फिल्मी स्टाइल में आए बदमाश और चाकू गोदकर की शख्स की हत्या

बिहार में सरकार के प्रयासों के बावजूद अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन ही राज्य में अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अब बिहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के नवादा जिले में जन्मदिन मनाने के लिए घर आए शख्स को पता नहीं था कि यह उसका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। 26 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह अपना जन्मदिन मनाने और दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था।