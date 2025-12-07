जन्मदिन मना मौत का दिन! फिल्मी स्टाइल में आए बदमाश और चाकू गोदकर की शख्स की हत्या

Murder in Bihar (Representational Photo)
बिहार में सरकार के प्रयासों के बावजूद अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन ही राज्य में अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अब बिहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के नवादा जिले में जन्मदिन मनाने के लिए घर आए शख्स को पता नहीं था कि यह उसका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। 26 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह अपना जन्मदिन मनाने और दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए घर आया था।
प्रशांत अपने जन्मदिन पर शुक्रवार को किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका जन्मदिन मौत का दिन बन गया।
यह घटना नवादा में थाना क्षेत्र के गोनावां स्थित मजार के पास घटित हुई। कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में बाइक पर आए और प्रशांत को घेर लिया। उसके बाद बदमाशों ने लाठियों से प्रशांत को खूब मारा और फिर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देते ही बदमाश मौके से फरार हो गए।
जिस समय प्रशांत की हत्या हुई, उस समय कई दुकानदार वहाँ मौजूद थे। हालांकि किसी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की और सभी चुपचाप तमाशा देखते रहे।
प्रशांत अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मौत से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही अपराधियों की तलाश भी, जिन्होंने प्रशांत की हत्या की।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग