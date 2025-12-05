बहू ने ससुर से की बहस, ससुराल वालों ने ज़मीन पर गिराकर डंडे से की पिटाई

बिहार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक बहू को अपने ससुर से बहस करना भारी पड़ गया। यह मामला पूर्णिया के जानकीनगर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत जानकीनगर के मधुबन शर्मा टोला वॉर्ड 5 का है। 21 वर्षीय सुमन कुमारी नाम की महिला अपने पति गुलशन कुमार और ससुराल वालों के साथ रहती है। सुमन की एक मामूली सी बात पर अपने ससुर रामविलास से बहस हो गई और फिर मामला काफी बढ़ गया।