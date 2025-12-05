5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

बहू ने ससुर से की बहस, ससुराल वालों ने ज़मीन पर गिराकर डंडे से की पिटाई

बिहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बहू के ससुर से बहस करने पर ससुराल वालों को इतना गुस्सा आ गया कि उसे ज़मीन पर गिराकर आधे घंटे तक डंडे से पिटाई की।

पटना

image

Tanay Mishra

Dec 05, 2025

Woman beaten after argument with father-in-law

Woman beaten after argument with father-in-law (Photo - Patrika Graphics)

बिहार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक बहू को अपने ससुर से बहस करना भारी पड़ गया। यह मामला पूर्णिया के जानकीनगर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत जानकीनगर के मधुबन शर्मा टोला वॉर्ड 5 का है। 21 वर्षीय सुमन कुमारी नाम की महिला अपने पति गुलशन कुमार और ससुराल वालों के साथ रहती है। सुमन की एक मामूली सी बात पर अपने ससुर रामविलास से बहस हो गई और फिर मामला काफी बढ़ गया।

ससुराल वालों ने ज़मीन पर गिराकर आधे घंटे तक डंडे से पीटा

मामला बढ़ने पर पहले ससुर ने पहले अपनी बहू से गालीगलौज की। फिर ससुर, उसके एक अन्य बेटे और कुछ परिवार वालों ने सुमन के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने करीब आधे घंटे तक सुमन को डंडे से पीटा। इतना ही नहीं, उसे ज़मीन पर गिराकर भी ससुरालवालों ने डंडे बरसाए।

भीड़ ने देखा तमाशा

मामला बढ़ने पर आसपड़ोस के लोग भी जमा हो गए। ससुराल वाले बेरहमी से सुमन को पीटते रहे, लेकिन सभी लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।

पिटाई के बाद जाना पड़ा अस्पताल

करीब आधे घंटे तक पिटाई के बाद सुमन को काफी चोट आई। उसे बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उसने इलाज करवाया।

शिकायत दर्ज

अस्पताल से सुमन सीधे पुलिस थाने पहुंची और उसकी पिटाई करने वाले ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस बात का पता चलते ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी तलाश में जुट गई है।

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

05 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / National News / बहू ने ससुर से की बहस, ससुराल वालों ने ज़मीन पर गिराकर डंडे से की पिटाई

