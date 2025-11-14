ढाई साल का रिलेशनशिप…शादी के लिए कहा तो महिला की कर दी हत्या, नाले में मिला सिर कटा शव

Crime News: नोएडा में सिर कटा महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला के दोनों हाथ की कलाई भी कटी हुई थी। यह घटना छह नवंबर की है। पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को एक 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महिला के शरीर के बाकी हिस्से गाजियाबाद से बरामद किए हैं। बीते हफ्ते पुलिस को सूचना मिली कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे नोएडा पुलिस कमिश्नरेट से लगभग एक किलोमीटर दूर आठ फुट गहरे नाले में एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'उसके हाथ कलाई से कटे हुए थे और शव नग्न अवस्था में था।' पुलिस ने महिला की पहचान नोएडा के सेक्टर 49 निवासी 33 वर्षीय प्रीति के रूप में की है।