Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result: लालू के लाल का ‘तेज’ और ‘प्रताप’ हुआ छिन्न-भिन्न, महुआ सीट पर संजय कुमार सिंह ने चटाई धूल

Bihar Election Result: लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 51938 वोटों से महुआ सीट हार गए हैं। तेज प्रताप को कुल 35703 वोट मिले। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने 44997 वोटों से जीत हासिल की।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 14, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव (Photo-ANI)

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। बिहार की 243 सीट पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) और महागठबंधन के बीच रहा। बिहार में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

51938 वोटों से हार गए तेज प्रताप

महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने 44,997 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। संजय कुमार सिंह को 87,641 वोट मिले हैं। 27 राउंड के बाद जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव 51,938 वोटों से हार गए। इस हार के साथ तेज प्रताप महुआ सीट पर तीसरे पायदान पर रहे। वहीं, 42,644 वोट के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुकेश कुमार रौशन दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता दें कि आरजेडी के मुकेश रोशन इस सीट से विधायक थे। इस बार भी कुमेश की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया।

2015 में महुआ सीट से हुई थी तेज प्रताप की जीत

आपको बता दें कि तेज प्रताप पहली बार महुआ सीट से ही विधायक बने थे। उस वक्त उनको आरजेडी ने टिकट दिया था। 2020 में हसनपुर से आरजेडी से ही लड़े और जीत दर्ज की। इस बार पारिवारिक विवाद के चलते लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने अपने दल के सिंबल पर महुआ से चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा है।

कौन हैं संजय कुमार सिंह

संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), यानी LJP (Ram Vilas), के एक प्रमुख नेता और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी के उम्मीदवार हैं। वे चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट (सीट नंबर 126) से चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल की।

मुख्य जानकारी:

  • उम्र: कुछ रिपोर्ट्स में 45 वर्ष बताई गई है।
  • शिक्षा: ग्रेजुएट।
  • पृष्ठभूमि: व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। पहले 2020 चुनाव में भी महुआ से तत्कालीन LJP (अविभाजित) के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जहां वे तीसरे स्थान पर रहे थे (लगभग 25,000 वोट मिले थे)।
  • 2025 चुनाव परिणाम: महुआ सीट पर उन्होंने भारी अंतर से जीत दर्ज की।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result 2025: ‘तेजस्वी फेलस्वी हो गया’, तेज प्रताप ने छोटे भाई को ढंग से धोया
राष्ट्रीय
तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर कही बड़ी बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 08:18 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result: लालू के लाल का ‘तेज’ और ‘प्रताप’ हुआ छिन्न-भिन्न, महुआ सीट पर संजय कुमार सिंह ने चटाई धूल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result: रिजल्ट के दिन जनसुराज प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में मौत के बाद घर पर छाया मातम

जन सुराज के प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह की हुई मौत
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने लड़ा चुनाव, जानिए प्रीति किन्नर का कैसा रहा प्रदर्शन

Bihar Election Result 2025
गोपालगंज

‘मोदी जी संग नीतीश…RJD फिनिश’, पूर्व गृह मंत्री ने ‘बिहार सीएम’ को लेकर कही बड़ी बात

Dr. Narottam Mishra
ग्वालियर

Bihar Election Results 2025: भोजपुरी स्टार खेसारी यादव को किसने चटा दी धूल, जानिए कौन है छोटी कुमारी?

पटना

बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

pawan singh
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.