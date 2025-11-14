Bihar Election Result: लालू के लाल का ‘तेज’ और ‘प्रताप’ हुआ छिन्न-भिन्न, महुआ सीट पर संजय कुमार सिंह ने चटाई धूल

महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने 44,997 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। संजय कुमार सिंह को 87,641 वोट मिले हैं। 27 राउंड के बाद जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव 51,938 वोटों से हार गए। इस हार के साथ तेज प्रताप महुआ सीट पर तीसरे पायदान पर रहे। वहीं, 42,644 वोट के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुकेश कुमार रौशन दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता दें कि आरजेडी के मुकेश रोशन इस सीट से विधायक थे। इस बार भी कुमेश की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया।