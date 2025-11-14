Bihar Election Result: लालू के लाल का ‘तेज’ और ‘प्रताप’ हुआ छिन्न-भिन्न, महुआ सीट पर संजय कुमार सिंह ने चटाई धूल

तेज प्रताप यादव (Photo-ANI)
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। बिहार की 243 सीट पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) और महागठबंधन के बीच रहा। बिहार में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है।
महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने 44,997 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। संजय कुमार सिंह को 87,641 वोट मिले हैं। 27 राउंड के बाद जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव 51,938 वोटों से हार गए। इस हार के साथ तेज प्रताप महुआ सीट पर तीसरे पायदान पर रहे। वहीं, 42,644 वोट के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुकेश कुमार रौशन दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता दें कि आरजेडी के मुकेश रोशन इस सीट से विधायक थे। इस बार भी कुमेश की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया।
आपको बता दें कि तेज प्रताप पहली बार महुआ सीट से ही विधायक बने थे। उस वक्त उनको आरजेडी ने टिकट दिया था। 2020 में हसनपुर से आरजेडी से ही लड़े और जीत दर्ज की। इस बार पारिवारिक विवाद के चलते लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने अपने दल के सिंबल पर महुआ से चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा है।
संजय कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), यानी LJP (Ram Vilas), के एक प्रमुख नेता और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी के उम्मीदवार हैं। वे चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट (सीट नंबर 126) से चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल की।
