Bihar Election Result 2025: ‘तेजस्वी फेलस्वी हो गया’, तेज प्रताप ने छोटे भाई को ढंग से धोया

Bihar Election Result 2025: तेज प्रताप ने लिखा, “ये जयचंदों की करारी हार है, हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज साफ-साफ नजर भी आ गया।

पटना

Ashib Khan

Nov 14, 2025

तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर कही बड़ी बात

तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर कही बड़ी बात (Photo-IANS)

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रही है। अब तक के रुझानों में गठबंधन 200 पार कर गया है। वहीं महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव महागठबंधन की हार से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने भाई तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रदर्शन पर तंज कसा है।

फेसबुक पर पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, “ये जयचंदों की करारी हार है, हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज साफ-साफ नजर भी आ गया। RJD को इन जयचंदों ने भीतर से खोखला कर दिया। इसी वजह से तेजस्वी फेलस्वी हो गया है।

तेज प्रताप को महुआ से मिली हार

लालू के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप को महुआ विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप तीसरे नंबर पर रहें और उन्हें 35703 वोट मिले। इस सीट से लोजपा (आर) प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन दूसरे नंबर पर रहें।

अपनी हार को लेकर क्या बोले तेज प्रताप

महुआ विधानसभा सीट से मिली हार पर भी तेज प्रताप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है- क्योंकि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुषासन और शिक्षा की होगी।

उन्होंने आगे कहा- हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होते हैं। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा- चाहे मैं विधायक बनूँ या नहीं। मेरे दरवाज़े हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे।

पीएम मोदी की तारीफ

इस दौरान तेज प्रताप यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बिहार में ये जीत पीएम मोदी के व्यक्तित्व औरउनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। बिहार ने सुषासन की सरकार चुनी है। हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे।

बिहार चुनाव 2025

14 Nov 2025 07:18 pm

14 Nov 2025 07:02 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result 2025: ‘तेजस्वी फेलस्वी हो गया’, तेज प्रताप ने छोटे भाई को ढंग से धोया

