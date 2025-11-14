Bihar Election Result 2025: ‘तेजस्वी फेलस्वी हो गया’, तेज प्रताप ने छोटे भाई को ढंग से धोया

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रही है। अब तक के रुझानों में गठबंधन 200 पार कर गया है। वहीं महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव महागठबंधन की हार से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने भाई तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रदर्शन पर तंज कसा है।