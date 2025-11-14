‘हमें यह जीत 10,000 रुपये वाली किसी घोषणा से नहीं मिली’, नतीजों में मिल रही बंपर जीत पर बोले BJP प्रभारी विनोद तावड़े

विनोद तावड़े ने NDA की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह जीत किसी एक अभियान या नई योजना की देन नहीं है। यह पिछले दस सालों से लगातार चल रही विकास योजनाओं पर जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। हमें यह जीत 10,000 रुपये वाली किसी घोषणा से नहीं मिली है, बल्कि लंबे समय से बिहार में चल रही योजनाओं पर जनता ने भरोसा जताया है।"