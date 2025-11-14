‘हमें यह जीत 10,000 रुपये वाली किसी घोषणा से नहीं मिली’, नतीजों में मिल रही बंपर जीत पर बोले BJP प्रभारी विनोद तावड़े

बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े (IANS)
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में एनडीए (NDA) ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रुझानों में गठबंधन मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन और आरजेडी (RJD) को करारा झटका लग रहा है। बीजेपी (BJP) के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े (Vinod Tawde) ने जीत को पिछले 10 वर्षों की विकास योजनाओं का नतीजा बताया।
विनोद तावड़े ने NDA की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह जीत किसी एक अभियान या नई योजना की देन नहीं है। यह पिछले दस सालों से लगातार चल रही विकास योजनाओं पर जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। हमें यह जीत 10,000 रुपये वाली किसी घोषणा से नहीं मिली है, बल्कि लंबे समय से बिहार में चल रही योजनाओं पर जनता ने भरोसा जताया है।"
उन्होंने आगे कहा, "बिहार की जनता ने इस चुनाव में साफ संदेश दिया है कि वह विकास चाहती है। बिहार की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। लालू-तेजस्वी के नारों को लोग पीछे छोड़ चुके हैं। इस चुनाव में भावनाओं पर नहीं, विकास के मुद्दे पर वोट पड़े हैं।"
मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर तावड़े ने सीधा जवाब टालते हुए कहा, "अभी आप जीत का जश्न मनाइए। सही समय आने पर सब जवाब मिल जाएंगे।" उनके बयान से संकेत मिलता है कि CM पद का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन सहयोगियों के बीच परामर्श के बाद होगा।
मतदान दो चरणों में हुआ था। गिनती शुरू होने से पहले नीतीश कुमार ने जीत का दावा किया था, जबकि तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को शपथ की बात कही थी। लेकिन मौजूदा रुझान तेजस्वी के दावों को कमजोर कर रहे हैं। पटना में बीजेपी और जेडीयू दफ्तरों में कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। मतगणना जारी है, अंतिम नतीजे आने बाकी हैं।
