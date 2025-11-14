Bihar Election Result 2025: जिन 5 सीटों पर आमने-सामने थे महागठबंधन के उम्मीदवार, वहां जीतते-जीतते हार गए; देखें आंकड़ा

वैशाली- इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे। फिलहाल रुझानों में अब तक जेडीयू प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल 31928 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से संजीव कुमार को मैदान में उतारा है। अब तक कांग्रेस प्रत्याशी को 20304 वोट मिले है, जबकि आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया। कुशवाहा को अब तक 75446 वोट मिले है। राजद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यदि यहां से कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो शायद इस सीट पर परिणाम कुछ और हो सकते थे।