Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट

Bihar Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों की गिनती जारी है। अब तक रुझानों में एनडीए को बंपर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 14, 2025

बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे

बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। अभी तक आए रुझानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, हालांकि कुछ समय बाद वह डिलीट कर दिया। जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासी अटकले तेज हो गई है।

X पर किया पोस्ट

JDU ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था- न भूतो न भविष्यति…नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।”

हालांकि कुछ समय बाद ही पार्टी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा बताया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने उनकी मानसिक हालत को लेकर सवाल उठाया था। लेकिन प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद नीतीश एक बार फिर एक्टिव हो गए, जिससे NDA खेमे में संदेश गया कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने की राह पर हैं।

JDU ऑफिस में जश्न का मौहाल

बता दें कि रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। JDU ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के समर्थक जश्न मना रहे हैं। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने कहा, "हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को विजयी बनाया है। हम यहीं होली, दिवाली मनाएंगे।"

क्या बोलीं सांसद शांभवी चौधरी

वहीं रुझानों को लेकर LJP-रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "हमें जीत का कोई शक नहीं था लेकिन जिस तरीके से भारी बहुमत आ रहा है जनता की ओर से उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने विकास पुरुष को चुना है।"

अब तक के रुझान क्या है

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक बीजेपी 94, जेडीयू 84, राजद 25, लोजपा (आर) 19 और AIMIM 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस महज दो सीटों पर आगे चल रही है। 

ये भी पढ़ें

‘तेजस्वी को मोहल्ले का आदमी नहीं जानता’, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया प्रहार
राष्ट्रीय
Giriraj Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

14 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: नीतीश कुमार को CM रहने देगी भाजपा? 5 कारणों से उठ रहे सवाल

राष्ट्रीय

मैथिली ठाकुर का जलवा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फुस्स… डगमगाए खेसारी, जानिए तीन हाई प्रोफाइल सेलेब्स सीट का हाल

Bihar Election 2025
भोजपुरी

मोदी के हनुमान ने मचाई धूम, सबसे मुश्किल सीटों पर भी बढ़त के साथ चिराग बने असली विनर

Chirag Paswan and PM Modi
राष्ट्रीय

Bihar Chunav Result: महागठबंधन का हाल देखकर निराश हुए बड़े कांग्रेस नेता, बोले- एक ही आदमी इसके लिए जिम्मेदार…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.