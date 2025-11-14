Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट

बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। अभी तक आए रुझानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, हालांकि कुछ समय बाद वह डिलीट कर दिया। जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासी अटकले तेज हो गई है।
JDU ने एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था- न भूतो न भविष्यति…नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।”
हालांकि कुछ समय बाद ही पार्टी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा बताया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने उनकी मानसिक हालत को लेकर सवाल उठाया था। लेकिन प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद नीतीश एक बार फिर एक्टिव हो गए, जिससे NDA खेमे में संदेश गया कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने की राह पर हैं।
बता दें कि रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। JDU ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के समर्थक जश्न मना रहे हैं। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने कहा, "हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को विजयी बनाया है। हम यहीं होली, दिवाली मनाएंगे।"
वहीं रुझानों को लेकर LJP-रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "हमें जीत का कोई शक नहीं था लेकिन जिस तरीके से भारी बहुमत आ रहा है जनता की ओर से उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने विकास पुरुष को चुना है।"
चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक बीजेपी 94, जेडीयू 84, राजद 25, लोजपा (आर) 19 और AIMIM 5 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस महज दो सीटों पर आगे चल रही है।
