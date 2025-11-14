Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट

हालांकि कुछ समय बाद ही पार्टी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा बताया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने उनकी मानसिक हालत को लेकर सवाल उठाया था। लेकिन प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद नीतीश एक बार फिर एक्टिव हो गए, जिससे NDA खेमे में संदेश गया कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने की राह पर हैं।