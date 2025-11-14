‘तेजस्वी को मोहल्ले का आदमी नहीं जानता’, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया प्रहार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (IANS)
बिहार में दो चरणों में संपन्न हुए 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक सामने आएँगे। वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में NDA गठबंधन ने महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए भारी बढ़त बना ली है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में NDA की संभावित जीत पर खुशी जताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2010 की तरह का माहौल बताया और लालू यादव, राहुल गांधी व तेजस्वी यादव को 'जेल-बेल' का प्रतीक करार दिया।
गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे 2010 की तरह माहौल दिख रहा है। एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे जिनकी खासियत जेल और बेल थी और ये जंगलराज, झूठ, अराजकता, नौकरी के बदले जमीन लेने के प्रतीक थे। इन्होंने बढ़-चढ़कर वादे किए मगर जनता ने भरोसा नहीं किया और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के साथ विकास चाहती थी।" उन्होंने आगे कहा, "लालू जी 15 साल रहे और अपने परिवार का सशक्तिकरण किए, महिला के नाम पर अपनी पत्नी का सशक्तिकरण किया। वहीं नीतीश कुमार और मोदी जी ने गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण किया।"
केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, "तेजस्वी अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो उन्हें मोहल्ले का आदमी नहीं जानता। राहुल गांधी अगर गांधी परिवार की जगह हमारे जैसे परिवार में होते तो गांव के लोग नहीं पहचानते। तेजस्वी यादव की अपनी लेगेसी नहीं है। लोगों ने कहा कि जंगलराज फिर से नहीं और राघोपुर ने भी जंगलराज को नकार दिया।"
गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, "जब तक कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के साथ रहेगा तब तक कांग्रेस की यही दुर्गति रहेगी। यह 35वां चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस की बदकिस्मती ये है कि उसे नेहरू परिवार को छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं। बेचारे खड़गे जी इतने बुजुर्ग हैं और मैं जब उनकी भाषा देखता हूं तो दया आती है।"
