बिहार चुनाव: लोकल पार्टियों से भी पिछड़ी कांग्रेस, चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अब साफ होने लगे है। 243 में से 198 सीटों पर बढ़त के साथ NDA क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 39 सीटों पर ही बढ़त बना पाया है। पिछली बार के मुकाबले NDA के लगभग 65 सीटें ज्यादा जीतने की उम्मीद है और महागठबंधन को इनती ही सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन में सिर्फ RJD ने 30 सीटें पर बढ़त हासिल की है इसके अलावा गठबंधन के अन्य दल सिर्फ 2-3 सीटों पर सिमट गए है। सबसे बुरा हाल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है जिसने स्थानीय पार्टियों से भी कम सीटों पर बढ़त हासिल की है।