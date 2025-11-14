बिहार चुनाव: परिणामों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार, लोगों ने कहा – ‘तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा’

18 तारीख को सीएम पद की शपथ लेने का दावां करने वाले तेजस्वी यादव का खुद बूरा हाल है और वह राघोपुर सीट पर लंबे समय से बीजेपी के सतीश कुमार से पीछे चल रहे थे। जिसके बाद अब जाकर सातवें राउंड की वोटिंग के बाद अब तेजस्वी ने बढ़त बनाई है। हालांकि अभी भी दोनों के बीच मुकाबले टक्कर का है। तेजस्वी जहां 23531 वोटों से आगे है वहीं सतीश के खाते में 23312 वोट है। दोनों के बीच सिर्फ 219 वोटों का फर्क है। तेजस्वी को मिले कम वोटों के चलते वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। एक यूजर ने उनके पिता लालू के साथ उनकी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लालू उनसे कहते हुए दिख रहे है कि, बेटा तुमसे न हो पाएगा।