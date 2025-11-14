Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: परिणामों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार, लोगों ने कहा – ‘तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा’

बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं, जिसमें NDA 192 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चुनाव परिणामों से जुड़े कई मीम तेजी से वायरल हो रहे है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 14, 2025

viral memes on election result

चुनाव परिणामों से जुड़े मीम सोशल मीडिया पर वायरल (फोटो- NeelOnStrike एक्स पोस्ट)

बिहार चुनाव के परिणाम अब साफ होने लगे है। NDA भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटती दिखाई दे रही है तो वहीं विपक्षी महागठबंधन की जमानत जब्त होने लगी है। 243 में से 192 सीटों पर बढ़त के साथ NDA क्लीन स्वीप करने जा रही है और महागठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वोटों की गिनती के बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम्स वायरल होने लगे है। आइए देखते है कि फिलहान कौनस मीम ट्रैंडिग पर है।

लालू-तेजस्वी का मीम वायरल

18 तारीख को सीएम पद की शपथ लेने का दावां करने वाले तेजस्वी यादव का खुद बूरा हाल है और वह राघोपुर सीट पर लंबे समय से बीजेपी के सतीश कुमार से पीछे चल रहे थे। जिसके बाद अब जाकर सातवें राउंड की वोटिंग के बाद अब तेजस्वी ने बढ़त बनाई है। हालांकि अभी भी दोनों के बीच मुकाबले टक्कर का है। तेजस्वी जहां 23531 वोटों से आगे है वहीं सतीश के खाते में 23312 वोट है। दोनों के बीच सिर्फ 219 वोटों का फर्क है। तेजस्वी को मिले कम वोटों के चलते वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। एक यूजर ने उनके पिता लालू के साथ उनकी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लालू उनसे कहते हुए दिख रहे है कि, बेटा तुमसे न हो पाएगा।

वायरल मीम में दिखे पूर्व पीएम नेहरू

आज देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। लेकिन उन्ही की जयंती के मौके पर कांग्रेस को बिहार में भारी हार का सामना करना पड़ा है। परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है और चुनाव आयोग और वोट चोरी पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ना शुरु कर दिया है। इन दोनों मौंको के एक साथ आने पर सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम नेहरू का एक मीम काफि वायरल हो रहा है।

खाता नहीं खुलने पर जन सुराज के प्रशात किशोर के बने मीम

राजनीती का विश्लेषण छोड़ खुद राजनीती में उतरने वाले प्रशांत किशोर भी सोशल मीडिया पर छाए हुए है। इसकी वजह चुनावों में किशोर का खराब प्रदर्शन है। चुनावों से पहले किशोर ने दावां किया था कि या तो वह राज्य की सभी सीटें जितेंगे या फिर एक भी नहीं। अब रुझानों को देखते हुए उनका दावां सच होता नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक उनकी जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। पार्टी को एक भी सीट पर बढ़त मिलती नहीं नजर आ रही है जिसके चलते प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

राहुल का 'मैं रोने लग जाऊंगा' मीम वायरल

कांग्रेस का इन चुनावों में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। पार्टी स्थानीय पार्टियों के बराबर जीत हासिल करने में भी असफल रही। कांग्रेस ने कुल 61 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे लेकिन सिर्फ चार ही रुझानों में बढ़त हासिल कर पाए है। ऐसे में इससे जुड़े मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। एक ऐसा ही मीम राहुल गांधी का भी वायरल हो रहा है जिसे काफी शेयर किया जा रहा है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

14 Nov 2025 01:23 pm

Published on:

14 Nov 2025 12:47 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: परिणामों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार, लोगों ने कहा – ‘तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा’

