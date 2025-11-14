Bihar Election Result: NDA को मिल रही बंपर जीत के बीच चिराग पासवान ने बता दिया ‘कौन होगा बिहार का अगला सीएम’

चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया (photo-IANS)
Bihar Election Result: बिहार में 243 विधानसभा सीटों के नतीजे अब धीरे-धीरे साफ होने लग गए है। अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 पार चली गई है, जबकि महागठबंधन को महज 33 सीटें ही मिल रही है। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) ने दो सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 17 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीएम फेस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है।
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम फेस को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।
चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस बार भी एग्जिट पोल पर उंगली उठाए बिना, मुझे किसी के सर्वे पर नहीं, खुद पर भरोसा था। स्ट्राइक रेट पर कई ताने सुने हैं। लेकिन गठबंधन का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। मुझे कम आंकने की भूल करने वालों को बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है।
पीके के राजनीति छोड़ने के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। लेकिन मैं किसी की हार से नहीं, बल्कि अपनी जीत से खुश हूँ। अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे पिता जहाँ भी होंगे, बेहद खुश होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे होंगे और हमारी कड़ी मेहनत से प्रभावित होंगे।
‘क्या वह 2030 के राज्य चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं’ के सवाल पर उन्होंने कहा, "उससे पहले, हमें 2029 में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। 2030 में ज़मीन पर वापसी करने से पहले हमें यह एक बड़ा पड़ाव पार करना होगा।"
लोजपा (आर) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए को मिल रही बंपर जीत को लेकर परिवार के साथ जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहें।
