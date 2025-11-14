Bihar Election Result: NDA को मिल रही बंपर जीत के बीच चिराग पासवान ने बता दिया ‘कौन होगा बिहार का अगला सीएम’

Bihar Election Result: बिहार में 243 विधानसभा सीटों के नतीजे अब धीरे-धीरे साफ होने लग गए है। अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 पार चली गई है, जबकि महागठबंधन को महज 33 सीटें ही मिल रही है। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) ने दो सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 17 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीएम फेस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है।