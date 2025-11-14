Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result: NDA को मिल रही बंपर जीत के बीच चिराग पासवान ने बता दिया ‘कौन होगा बिहार का अगला सीएम’

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। इस बार एनडीए 200 पार जा सकता है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 14, 2025

चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया

चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया (photo-IANS)

Bihar Election Result: बिहार में 243 विधानसभा सीटों के नतीजे अब धीरे-धीरे साफ होने लग गए है। अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 पार चली गई है, जबकि महागठबंधन को महज 33 सीटें ही मिल रही है। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) ने दो सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 17 सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीएम फेस को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है।

कौन होगा अगला सीएम

मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम फेस को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।

बिहार की जनता ने दिया करारा जवाब

चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस बार भी एग्जिट पोल पर उंगली उठाए बिना, मुझे किसी के सर्वे पर नहीं, खुद पर भरोसा था। स्ट्राइक रेट पर कई ताने सुने हैं। लेकिन गठबंधन का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। मुझे कम आंकने की भूल करने वालों को बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है।

PK को अपने बयान पर कायम रहना चाहिए

पीके के राजनीति छोड़ने के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। लेकिन मैं किसी की हार से नहीं, बल्कि अपनी जीत से खुश हूँ। अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे पिता जहाँ भी होंगे, बेहद खुश होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे रहे होंगे और हमारी कड़ी मेहनत से प्रभावित होंगे।

‘क्या वह 2030 के राज्य चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं’ के सवाल पर उन्होंने कहा, "उससे पहले, हमें 2029 में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। 2030 में ज़मीन पर वापसी करने से पहले हमें यह एक बड़ा पड़ाव पार करना होगा।"

परिवार के साथ मनाया जश्न

लोजपा (आर) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए को मिल रही बंपर जीत को लेकर परिवार के साथ जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के नेता भी मौजूद रहें।

ये भी पढ़ें

Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर
राष्ट्रीय
छपरा से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

14 Nov 2025 06:13 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result: NDA को मिल रही बंपर जीत के बीच चिराग पासवान ने बता दिया ‘कौन होगा बिहार का अगला सीएम’

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : आज बिहार ने बता दिया, फिर एक बार NDA सरकार: पीएम मोदी

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

pawan singh
भोजपुरी

Bihar Election Result 2025: ‘तेजस्वी फेलस्वी हो गया’, तेज प्रताप ने छोटे भाई को ढंग से धोया

तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर कही बड़ी बात
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: अनंत सिंह ने तीसरी बार जेल से जीता मोकामा, 5 प्रत्याशियों से ज्यादा लोगों ने दबाया NOTA

अनंत सिंह
पटना

विपक्ष को कांग्रेस से नुकसान? बिहार यात्रा के दौरान जहां-जहां गए राहुल गांधी, वहां वहां महागठबंधन फ्लॉप

rahul randhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.