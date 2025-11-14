Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर

Chapra Election Results 2025: छपरा विधानसभा सीट के नीतजे को लिए वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर वोटों की गिनती 28 राउंड में होगी। अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। 10वें राउंड की गिनती के बाद भी राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से पीछे चल रहे है। छोटी कुमारी को 1691 वोटों से आगे चल रही हैं।