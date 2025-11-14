Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर

छपरा से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव (Photo-IANS)
Chapra Election Results 2025: छपरा विधानसभा सीट के नीतजे को लिए वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर वोटों की गिनती 28 राउंड में होगी। अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। 10वें राउंड की गिनती के बाद भी राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से पीछे चल रहे है। छोटी कुमारी को 1691 वोटों से आगे चल रही हैं।
राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को 10वें राउंड की गिनती तक 29513 वोट मिले है। वहीं छोटी कुमारी को 31204 वोट मिले है। बता दें कि खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने से यह सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट पर प्रदेश के सभी लोगों की नजर है।
बता दें कि खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है। इस सीट पर पहले खेसारी लाल की पत्नी को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अंत में राजद ने खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा खेसारी को पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची में भी थे।
छपरा विधानसभा सीट से 2010, 2015 और 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार पार्टी ने छोटी कुमारी पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि यहां के लिए छोटी कुमारी नई है। लेकिन वे जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
बीजेपी के छपरा विधानसभा सीट के किले को भेदने के लिए राजद ने खेसारी को टिकट दिया था। लेकिन अब तक के रुझानों में खेसारी लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की वोटों की गिनती भी जारी है। करीब 2 हजार से पिछड़ने के बाद भी अभी खेसारी के पास पासा पलटने का मौका भी है।
छपरा सीट से पीके की पार्टी जन सुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। जन सुराज ने यहां से जय प्रकाश सिंह को टिकट दिया है। जय प्रकाश को अब तक महज 1564 वोट मिले हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 1272 वोट मिले।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग