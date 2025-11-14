Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर

Bihar Election Result 2025: छपरा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव लगातार पीछे चल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 14, 2025

छपरा से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव

छपरा से पीछे चल रहे RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव (Photo-IANS)

Chapra Election Results 2025: छपरा विधानसभा सीट के नीतजे को लिए वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर वोटों की गिनती 28 राउंड में होगी। अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। 10वें राउंड की गिनती के बाद भी राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से पीछे चल रहे है। छोटी कुमारी को 1691 वोटों से आगे चल रही हैं।

खेसारी को कितने मिले वोट

राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को 10वें राउंड की गिनती तक 29513 वोट मिले है। वहीं छोटी कुमारी को 31204 वोट मिले है। बता दें कि खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने से यह सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट पर प्रदेश के सभी लोगों की नजर है।

बता दें कि खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है। इस सीट पर पहले खेसारी लाल की पत्नी को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अंत में राजद ने खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा खेसारी को पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची में भी थे।

BJP का गढ़ मानी जाती है छपरा

छपरा विधानसभा सीट से 2010, 2015 और 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार पार्टी ने छोटी कुमारी पर अपना भरोसा जताया है। हालांकि यहां के लिए छोटी कुमारी नई है। लेकिन वे जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

क्या किला भेद पाएंगे खेसारी

बीजेपी के छपरा विधानसभा सीट के किले को भेदने के लिए राजद ने खेसारी को टिकट दिया था। लेकिन अब तक के रुझानों में खेसारी लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की वोटों की गिनती भी जारी है। करीब 2 हजार से पिछड़ने के बाद भी अभी खेसारी के पास पासा पलटने का मौका भी है।

जन सुराज ने भी उतारा था प्रत्याशी

छपरा सीट से पीके की पार्टी जन सुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। जन सुराज ने यहां से जय प्रकाश सिंह को टिकट दिया है। जय प्रकाश को अब तक महज 1564 वोट मिले हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 1272 वोट मिले।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: नतीजों के बीच JDU ने किया ऐसा कुछ पोस्ट, फिर अचानक कर दिया डिलीट
राष्ट्रीय
बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए आगे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

14 Nov 2025 04:26 pm

Hindi News / National News / Chapra Election Results 2025: ट्रेडिंग से बाहर हुए खेसारी लाल यादव, छपरा सीट पर राजद की इज्जत दांव पर

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : भगवा की आंधी में बुझी ‘लालटेन’, ‘पंजे’ से भी दूर कांग्रेस, PK हुए महाफ्लॉप

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं, Tejaswi Yadav को मिल पायेगा ये पद?

Tejaswi Yadav
शिक्षा

Bihar Election Results: एनडीए की रिकॉर्डतोड़ जीत पर पीएम मोदी का बयान आया सामने, कह दी यह बड़ी बात

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

बिहार में ‘मील का पत्थर’ साबित हुए CM योगी! 43 सीटों पर किया था प्रचार; कितने पर BJP, NDA आगे?

cm yogi adityanath campaigned on 43 seats in bihar how many seats are bjp and nda ahead
लखनऊ

‘हमें यह जीत 10,000 रुपये वाली किसी घोषणा से नहीं मिली’, नतीजों में मिल रही बंपर जीत पर बोले BJP प्रभारी विनोद तावड़े

Vinod Tawde
राष्ट्रीय

Bihar Election: NDA की लहर में तेजस्वी ने बचाई लाज, 12 हजार से ज्यादा वोटों से जीती राघोपुर सीट

तेजस्वी यादव
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.