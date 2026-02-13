गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में घूम रहा था पति, पत्नी ने भरी सड़क पर दोनों को पटक-पटककर पीटा, बरसाई चप्पलें

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पति और पत्नी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक पति की गर्लफ्रेंड मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही है और एक आईटी कंपनी में काम करती है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति और गर्लफ्रेंड पिछले कई महीनों से संपर्क में थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को भी साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है।