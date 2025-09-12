राहुल की सुरक्षा को लेकर CRPF ने लिखा पत्र तो बिदक गई कांग्रेस, पूछ दिया बड़ा सवाल

सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में कहा है कि राहुल गांधी ने पिछले 9 महीनों में 6 बार विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, जिसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्राएं शामिल हैं।