2,385 करोड़ की क्रिप्टो जब्त, मास्टरमाइंड पावेल स्पेन में गिरफ्तार

जांच के अनुसार, ओक्टा एफएक्स ने जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच भारतीय निवेशकों से करीब 1,875 करोड़ की ठगी की थी। इडी ने यह भी खुलासा किया है कि ठगी गई रकम को बाद में डमी कंपनियों के खातों का उपयोग करके ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन या सॉफ्टवेयर सेवाओं के इंपोर्ट के नाम पर विदेशों में स्थानांतरित किया जा रहा था। पावेल प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क इस पूरी अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा था, जिसके खिलाफ इडी अब यूरोपीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई कर रही है।