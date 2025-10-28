कहां पहुंच गया चक्रवात ‘मोंथा’, 35 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; 800 राहत केंद्र किए स्थापित

आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा चक्रवात 'मोंथा (Photo-IANS)
मौसम विभाग ने अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा लगातार आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार मध्य रात्रि के आसपास काकीनाडा के निकट पहुंचने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हुए यह और तेज हो गया, जिससे ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हुई। तूफान के आने की आशंका को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 25 टीमें तैनात की गई हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार तेलंगाना के शमशाबाद और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और राजमुंदरी हवाई अड्डों के बीच 35 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।
वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 800 से अधिक राहत केंद्र स्थापित किए हैं और गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
सरकार ने काकीनाडा ज़िले में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें भी तैनात की हैं। काकीनाडा के सांसद उदय श्रीनिवास तंगेला ने कहा कि इलाके में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए 1000 बिजली मिस्त्री तैनात किए गए हैं, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 140 तैराक नावों के साथ तैनात हैं।
बता दें कि मोंथा उत्तर- उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे तक यह मछलीपट्टनम से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 140 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व, विशाखापत्तनम से 240 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर (ओडिशा) से 480 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में बना हुआ है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात मोन्था के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की है। वैष्णव ने संबंधित रेलवे जोनों को भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात के प्रभाव की आशंका में एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।
