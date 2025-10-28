Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

कहां पहुंच गया चक्रवात ‘मोंथा’, 35 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; 800 राहत केंद्र किए स्थापित

Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश सरकार ने 800 से अधिक राहत केंद्र स्थापित किए हैं और गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Oct 28, 2025

bihar weather

आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा चक्रवात 'मोंथा (Photo-IANS)

मौसम विभाग ने अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा लगातार आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार मध्य रात्रि के आसपास काकीनाडा के निकट पहुंचने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हुए यह और तेज हो गया, जिससे ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हुई। तूफान के आने की आशंका को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 25 टीमें तैनात की गई हैं।

35 से अधिक उड़ाने रद्द

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार तेलंगाना के शमशाबाद और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और राजमुंदरी हवाई अड्डों के बीच 35 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 

800 से अधिक राहत केंद्र किए स्थापित

वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 800 से अधिक राहत केंद्र स्थापित किए हैं और गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

NDRF और SDRF तैनात

सरकार ने काकीनाडा ज़िले में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें भी तैनात की हैं। काकीनाडा के सांसद उदय श्रीनिवास तंगेला ने कहा कि इलाके में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए 1000 बिजली मिस्त्री तैनात किए गए हैं, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 140 तैराक नावों के साथ तैनात हैं।

कहां है चक्रवात मोंथा

बता दें कि मोंथा उत्तर- उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे तक यह मछलीपट्टनम से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 140 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व, विशाखापत्तनम से 240 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर (ओडिशा) से 480 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में बना हुआ है।

अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तैयारियों की समीक्षा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्रवात मोन्था के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की है। वैष्णव ने संबंधित रेलवे जोनों को भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात के प्रभाव की आशंका में एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।

दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार, 28 और 29 अक्टूबर को ये ट्रेनें विलंबित होंगी

  • 18045 शालीमार-चारलापल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस अब 28 अक्टूबर को 11:15 बजे के बजाय 21:15 बजे शालीमार से रवाना होगी।
  • 22825 शालीमार-एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेस अब 28 अक्टूबर को 12:10 बजे के बजाय 22:10 बजे शालीमार से प्रस्थान करेगी।
  • 22887 हावड़ा-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस अब 28 अक्टूबर को 12:30 बजे के बजाय 22:30 बजे हावड़ा से रवाना होगी।
  • 12841 हावड़ा-एमजीआर चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस अब 28 अक्टूबर को 15:10 बजे के बजाय 29 अक्टूबर को 01:10 बजे हावड़ा से रवाना होगी।
  • 22807 संतरागाछी-एमजीआर चेन्नई एक्सप्रेस अब 28 अक्टूबर को 17:55 बजे के बजाय 29 अक्टूबर को 03:55 बजे संतरागाछी से रवाना होगी।
  • 22853 शालीमार-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस अब 28 अक्टूबर को 18:15 बजे के बजाय 29 अक्टूबर को 04:15 बजे शालीमार से रवाना होगी।

Published on:

28 Oct 2025 07:06 pm

Hindi News / National News / कहां पहुंच गया चक्रवात ‘मोंथा’, 35 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; 800 राहत केंद्र किए स्थापित

