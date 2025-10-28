कहां पहुंच गया चक्रवात ‘मोंथा’, 35 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; 800 राहत केंद्र किए स्थापित

मौसम विभाग ने अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा लगातार आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार मध्य रात्रि के आसपास काकीनाडा के निकट पहुंचने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हुए यह और तेज हो गया, जिससे ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हुई। तूफान के आने की आशंका को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 25 टीमें तैनात की गई हैं।