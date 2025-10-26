चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ खतरनाक: आंध्र, तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

IMD के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और 28 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मंगलवार, 29 अक्टूबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है और मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र तट पर लैंडफॉल करेगा। हवाओं की गति 50-60 किमी/घंटा से बढ़कर 80-90 किमी/घंटा हो सकती है, साथ ही 1-2 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठेंगी। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में मंगलवार तक बहुत भारी बारिश (115-210 मिमी) की आशंका है। तटीय आंध्र, यनम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी।