Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ खतरनाक: आंध्र, तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

Cyclone Montha: आईएमडी ने कहा है कि ‘मोंथा’ चक्रवात के कारण अगले दो दिनों तक ओडिशा और तमिलनाडु के बीच भारत के पूर्वी तट पर भारी बारिश होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 26, 2025

Cyclonic Storm

चक्रवात मोंथा का खतरा बढ़ा (फाइल फोटो)

Cyclonic Storm: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव क्षेत्र सोमवार, 27 अक्टूबर को चक्रवात ‘मोंथा’ में बदल सकता है, जो 2025 का पहला चक्रवात होगा जो भारतीय तट को प्रभावित करेगा। यह सिस्टम पोर्ट ब्लेयर से 620 किमी पश्चिम, चेन्नई से 780 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम और काकीनाड़ा से 830 किमी दक्षिण-पूर्व, और गोपालपुर से 930 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में है। अगले दो दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश, तूफानी हवाएं और अशांत समुद्री स्थिति बनी रहेगी।

30 अक्टूबर तक होगी भारी

IMD के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और 28 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मंगलवार, 29 अक्टूबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है और मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र तट पर लैंडफॉल करेगा। हवाओं की गति 50-60 किमी/घंटा से बढ़कर 80-90 किमी/घंटा हो सकती है, साथ ही 1-2 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठेंगी। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में मंगलवार तक बहुत भारी बारिश (115-210 मिमी) की आशंका है। तटीय आंध्र, यनम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी।

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

IMD ने सोमवार के लिए आंध्र के काकीनाड़ा, कोनसीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, भटला, प्रकाशम और SPSR नेल्लोर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और ओडिशा के मल्कानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, गजपति, नबरंगपुर, बलांगीर, कंधमाल और गंजम में ऑरेंज अलर्ट है। मंगलवार को रेड अलर्ट श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, कोनसीमा, गुंटूर, कृष्णा और भटला तक विस्तारित होगा।

11 जिलों के लिए आपातकालीन कोष

आंध्र प्रदेश सरकार ने 11 प्रभावित जिलों के लिए आपातकालीन कोष जारी किया है। कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठकें हुई हैं और NDRF की 8 व SDRF की 9 टीमें तैनात हैं। काकीनाड़ा में हॉस्पिटल-ऑन-व्हील्स और तटीय जिलों में मेडिकल कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। मछली पकड़ने की गतिविधियां और समुद्र तट पर्यटन निलंबित है, जबकि शैक्षणिक संस्थान बुधवार तक बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

देशभर में लागू होगा SIR: पहले चरण में बंगाल, असम, केरल सहित इन 10 राज्यों में होगी शुरुआत
राष्ट्रीय
Election Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Oct 2025 09:34 pm

Published on:

26 Oct 2025 09:32 pm

Hindi News / National News / चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ खतरनाक: आंध्र, तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका, कई नेताओं ने छोड़ी AIMIM, थामा RJD का दामन

Asaduddin Owaisi
राष्ट्रीय

देशभर में लागू होगा SIR: पहले चरण में बंगाल, असम, केरल सहित इन 10 राज्यों में होगी शुरुआत

Election Commission
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल-खरगे समेत इन नेताओं को किया शामिल; देखें पूरी लिस्ट

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जारी नहीं होंगे Exit Polls, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानें वजह

Election Commission
राष्ट्रीय

सीएम पद से दे दूंगा इस्तीफा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.