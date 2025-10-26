चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ खतरनाक: आंध्र, तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

चक्रवात मोंथा का खतरा बढ़ा (फाइल फोटो)
Cyclonic Storm: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव क्षेत्र सोमवार, 27 अक्टूबर को चक्रवात ‘मोंथा’ में बदल सकता है, जो 2025 का पहला चक्रवात होगा जो भारतीय तट को प्रभावित करेगा। यह सिस्टम पोर्ट ब्लेयर से 620 किमी पश्चिम, चेन्नई से 780 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम और काकीनाड़ा से 830 किमी दक्षिण-पूर्व, और गोपालपुर से 930 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में है। अगले दो दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में भारी बारिश, तूफानी हवाएं और अशांत समुद्री स्थिति बनी रहेगी।
IMD के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और 28 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मंगलवार, 29 अक्टूबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है और मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र तट पर लैंडफॉल करेगा। हवाओं की गति 50-60 किमी/घंटा से बढ़कर 80-90 किमी/घंटा हो सकती है, साथ ही 1-2 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठेंगी। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में मंगलवार तक बहुत भारी बारिश (115-210 मिमी) की आशंका है। तटीय आंध्र, यनम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी।
IMD ने सोमवार के लिए आंध्र के काकीनाड़ा, कोनसीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, भटला, प्रकाशम और SPSR नेल्लोर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और ओडिशा के मल्कानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, गजपति, नबरंगपुर, बलांगीर, कंधमाल और गंजम में ऑरेंज अलर्ट है। मंगलवार को रेड अलर्ट श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, कोनसीमा, गुंटूर, कृष्णा और भटला तक विस्तारित होगा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने 11 प्रभावित जिलों के लिए आपातकालीन कोष जारी किया है। कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठकें हुई हैं और NDRF की 8 व SDRF की 9 टीमें तैनात हैं। काकीनाड़ा में हॉस्पिटल-ऑन-व्हील्स और तटीय जिलों में मेडिकल कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। मछली पकड़ने की गतिविधियां और समुद्र तट पर्यटन निलंबित है, जबकि शैक्षणिक संस्थान बुधवार तक बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
