Cyclone Montha: भीषण तूफान में बदल जाएगा चक्रवात ‘मोंथा’, 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा, भारी बारिश का अलर्ट

भीषण तूफान में बदल जाएगा मोंथा (Photo-IANS)
Cyclone Montha: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'मोंथा' उत्तरी-पश्चिमी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के 23 जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। IMD के मुताबिक मोंथा 17 किमी प्रति घंटे की गति से काकीनाडा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर (मंगलवार) को सुबह तक यह भीषण तूफान में बदल जाएगा। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। 28 अक्टूबर की शाम या रात में इसके काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट पर पहुंचने की उम्मीद है।
IMD ने बताया कि इस दौरान 90-100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, जो कि 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भारी बारिश की भी चेतावनी जारी है।
प्रदेश के तटीय ज़िलों में तेज़ हवाएं और रुक-रुक कर बारिश शुरू हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है।
वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को मंगलवार सुबह से हर घंटे चक्रवात बुलेटिन जारी करने और जनता को सूचित रखने के लिए वास्तविक समय पर अपडेट देने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा- चक्रवात से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने तटीय निवासियों को राहत शिविरों में पहुंचाने का आग्रह किया, जहां प्रति व्यक्ति 25 किलो चावल सहित आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कृष्णा ज़िले में मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गुंटूर, बापटला, एनटीआर, पालनाडु और पश्चिम गोदावरी ज़िलों में भी भारी बारिश की संभावना है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सभी मछुआरों को समुद्र से वापस बुला लिया गया है। नायडू ने ज़िला अधिकारियों को उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान करने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग