Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Cyclone Montha: भीषण तूफान में बदल जाएगा चक्रवात ‘मोंथा’, 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा, भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: IMD ने बताया कि इस दौरान 90-100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, जो कि 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भारी बारिश की भी चेतावनी जारी है। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Oct 27, 2025

भीषण तूफान में बदल जाएगा मोंथा (Photo-IANS)

Cyclone Montha: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'मोंथा' उत्तरी-पश्चिमी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के 23 जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। IMD के मुताबिक मोंथा 17 किमी प्रति घंटे की गति से काकीनाडा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

भीषण तूफान में बदल जाएगा मोंथा

मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर (मंगलवार) को सुबह तक यह भीषण तूफान में बदल जाएगा। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। 28 अक्टूबर की शाम या रात में इसके काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट पर पहुंचने की उम्मीद है।

90-100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD ने बताया कि इस दौरान 90-100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, जो कि 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भारी बारिश की भी चेतावनी जारी है।

अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह

प्रदेश के तटीय ज़िलों में तेज़ हवाएं और रुक-रुक कर बारिश शुरू हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है।

सीएम ने दिए निर्देश

वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को मंगलवार सुबह से हर घंटे चक्रवात बुलेटिन जारी करने और जनता को सूचित रखने के लिए वास्तविक समय पर अपडेट देने का निर्देश दिया है।

राहत शिविरों में जाने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ने कहा- चक्रवात से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने तटीय निवासियों को राहत शिविरों में पहुंचाने का आग्रह किया, जहां प्रति व्यक्ति 25 किलो चावल सहित आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी।

स्कूलों को किया बंद

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कृष्णा ज़िले में मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गुंटूर, बापटला, एनटीआर, पालनाडु और पश्चिम गोदावरी ज़िलों में भी भारी बारिश की संभावना है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सभी मछुआरों को समुद्र से वापस बुला लिया गया है। नायडू ने ज़िला अधिकारियों को उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान करने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 07:28 pm

Hindi News / National News / Cyclone Montha: भीषण तूफान में बदल जाएगा चक्रवात ‘मोंथा’, 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा, भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

छठ पूजा के उत्सव के बीच पूरे गांव में छाया मातम, 3 परिवारों का बुझ गया चिराग

Three youths drowned in Jharkhand
राष्ट्रीय

चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण रेलवे ने 43 ट्रेनें कीं रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways
राष्ट्रीय

राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में दूसरे फेज में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय

तीन बहनों की AI जेनरेटेड फोटो और वीडियो से 19 वर्षीय युवक हुआ ब्लैकमेल, तनाव में आकर की खुदकुशी

राष्ट्रीय

‘मैं सालों तक दो देशों के बीच फंसी रही’: पाकिस्तान में जन्मी हिंदु महिला को 2 दशक के संघर्ष के बाद मिली भारतीय नागरिकता

Indian civilians
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.