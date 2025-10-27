Cyclone Montha: भीषण तूफान में बदल जाएगा चक्रवात ‘मोंथा’, 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा, भारी बारिश का अलर्ट

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कृष्णा ज़िले में मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गुंटूर, बापटला, एनटीआर, पालनाडु और पश्चिम गोदावरी ज़िलों में भी भारी बारिश की संभावना है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सभी मछुआरों को समुद्र से वापस बुला लिया गया है। नायडू ने ज़िला अधिकारियों को उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान करने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।