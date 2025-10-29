आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा ने मचाई तबाही, 2 लाख एकड़ फसल बर्बाद, हजारों किमी सड़कें भी क्षतिगस्त

सड़क एवं भवन विभाग की 2,294 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे 1,424 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ। पंचायत राज की कई सड़कें, 14 पुल और पुलिया भी ध्वस्त हो गए। जल आपूर्ति विभाग को 36 करोड़ और सिंचाई विभाग को 16.45 करोड़ रुपये की क्षति का सामना करना पड़ा। बाढ़ का पानी अभी भी 297 सड़कों पर बह रहा है, लेकिन पानी की दिशा बदलने के उपाय जारी हैं। अधिकारियों ने सड़कों पर गिरे 380 पेड़ों को हटा दिया है।