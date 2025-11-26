48 घंटों में चक्रवात सेन्यार मचाएगा कहर! इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; स्कूल-कॉलेज भी बंद

दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Heavy Rain: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी में तूफान आ सकता है। फ़्रांसीसी 'सेन्यार' अगले 48 घंटों में ख़ार बारपा कर सकता है। आईएमडी के अनुसार, आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश होगी। इसके मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राज्य में भारी बारिश के कारण स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
मौसम विभाग के मुताबिक, इस समुद्री तूफान के कारण 60 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यह समुद्री मील पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही है। अनुमान है कि 29-30 नवंबर के आसपास तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से तबाही मच सकती है।
मौसम विभाग ने बताया है कि 26 और 27 नवंबर को ज्यादातर जगहों पर मध्यम से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद 28 से 29 नवंबर तक बारिश के दौरों में धीरे-धीरे कमी आएगी। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में भी निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे तमिल, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में बारिश और बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, 26 से 29 नवंबर के बीच ग्रे-चमक के साथ बिजली के झटके भी खतरे में हैं।
तमिलनाडु के कई विचारधाराओं में वर्षावन से पहले जनजीवन प्रभावित है। इसी कारण जिले में कई स्कूल-कॉलेज बंद हैं। भारी बारिश के एशिया को देखते हुए चेन्नई, तंजावुर, मयिलादुतुरई सहित तटीय क्षेत्र के कई सुपरमार्केट और पुडुचेरी में आज रविवार को स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं।
