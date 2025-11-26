48 घंटों में चक्रवात सेन्यार मचाएगा कहर! इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; स्कूल-कॉलेज भी बंद

मौसम विभाग ने बताया है कि 26 और 27 नवंबर को ज्यादातर जगहों पर मध्यम से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद 28 से 29 नवंबर तक बारिश के दौरों में धीरे-धीरे कमी आएगी। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में भी निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे तमिल, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में बारिश और बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, 26 से 29 नवंबर के बीच ग्रे-चमक के साथ बिजली के झटके भी खतरे में हैं।