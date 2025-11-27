खतरनाक हुआ ‘सेन्यार’: इन राज्यों में मचाएगा तबाही, IMD ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट

Cyclonic Storm Senyar: चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह चक्रवात दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से 300 एकड़ से ज्यादा खेत जलमग्न हो गए हैं। आने वाले दिनों में अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।