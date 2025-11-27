खतरनाक हुआ ‘सेन्यार’: इन राज्यों में मचाएगा तबाही, IMD ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट

भारी बारिश की चेतावनी (फाइल फोटो)
Cyclonic Storm Senyar: चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह चक्रवात दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से 300 एकड़ से ज्यादा खेत जलमग्न हो गए हैं। आने वाले दिनों में अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
IMD के अनुसार, मलक्का जलडमरूमध्य में बनी मौसम प्रणाली जो तीव्र होकर चक्रवात सेन्यार बन गई थी, अब भारतीय तट से दूर चली गई है। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसके 30 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और समीपवर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश तट तक पहुंचने की संभावना है।
तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से मन्नारगुडी में कावेरी डेल्टा के कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है, जिसमें पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है।
तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बुधवार को थूथुकुडी जिले के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया। कई मोहल्ले, आवासीय कॉलोनियां और संकरी गलियां बारिश के पानी से भर गईं। पानी आवासीय क्षेत्रों में भी घुस गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही बाधित हो गई। जलभराव की समस्या ने स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वालों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
अधिकारियों ने तटीय इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि यह चक्रवात और तीव्र होकर भारतीय तटरेखा की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम तट पर समुद्र की स्थिति खराब बनी हुई है। मत्स्य विभाग की बार-बार चेतावनी के बाद मछुआरों ने सभी गतिविधियां रोक दी हैं और अपनी नावों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है।
