राष्ट्रीय

Cyclone Senyar के कारण अगले 4 दिन इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

Cyclone Senyar India Rain Alert: दक्षिण भारत में 24-27 नवंबर तक साइक्लोन सेन्यार भारी बारिश लाएगा, तमिलनाडु-आंध्र को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 24, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)

Cyclone Senyar India Rain Alert: देश में सर्दी की आहट के साथ मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने 24 से 27 नवंबर तक कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन सेन्यार अगले चार दिन दक्षिण भारत को भिगोने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सेन्यार ने जन्म ले लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ये तूफान अगले चार दिनों तक दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर कहर बरपाएगा। विभाग ने तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी है, जो कई जगहों पर बाढ़ और जलभराव पैदा कर सकती है। लोग सतर्क रहें, घर से बाहर निकलने से पहले अपडेट चेक करें। यह साइक्लोन अभी डिप्रेशन स्टेज में है, लेकिन 25 नवंबर तक यह और ताकतवर हो सकता है।

साइक्लोन सेन्यार का सबसे ज्यादा असर यहां होगा

मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर को साइक्लोन सेन्यार का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दिखेगा। यहां 100-150 मिमी तक बारिश हो सकती है। साथ ही 60-80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु के चेन्नई, तूतीकोरिन और नागापट्टिनम जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल-कॉलेज बंद रह सकते हैं, जबकि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में भी भारी बारिश होने का खतरा मंडरा रहा है, जहां नदियां उफान पर आ सकती हैं।

साइक्लोन सेन्यार तूफान 26 को ओडिशा के पास पहुंचेगा

मौसम विभाग के अनुसार 26 नवंबर तक तूफान ओडिशा के पास पहुंचेगा। यहां पुरी, भुवनेश्वर और कटक में तूफानी बारिश होने के साथ बिजली चमकने और आंधी आने का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद और वारंगल में भी 50-100 मिमी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।

चार दिन दक्षिण भारत के लिए चुनौती भरे रहेंगे

मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान का 27 नवंबर को केरल और पुडुचेरी पर असर पड़ेगा। जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और कोट्टायम में लगातार बारिश होने से सड़कें बंद हो सकती हैं। पुडुचेरी में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा के झोंके महसूस किए जाएंगे। कुल मिलाकर, ये चार दिन दक्षिण भारत के लिए चुनौती भरे रहेंगे।

यह तूफान 28 नवंबर के बाद कमजोर पड़ सकता है

मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर के बाद तूफान कमजोर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी हल्की बारिश जारी रहेगी। बहरहाल साइक्लोन सेन्यार जलवायु परिवर्तन का नतीजा लगता है। ध्यान रहे कि पिछले कुछ बरसों से ऐसे तूफान ज्यादा तेज हो रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, समुद्र का तापमान बढ़ने से ये और खतरनाक होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस तूफान का आधिकारिक नाम सेन्यार (Senyar) ही सही है। यह नाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सुझाया है, जिसका अर्थ शेर (Lion) है।

Updated on:

24 Nov 2025 05:49 pm

Published on:

24 Nov 2025 05:47 pm

Hindi News / National News / Cyclone Senyar के कारण अगले 4 दिन इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

