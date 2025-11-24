Cyclone Senyar के कारण अगले 4 दिन इन राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

Cyclone Senyar India Rain Alert: देश में सर्दी की आहट के साथ मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने 24 से 27 नवंबर तक कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन सेन्यार अगले चार दिन दक्षिण भारत को भिगोने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सेन्यार ने जन्म ले लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ये तूफान अगले चार दिनों तक दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर कहर बरपाएगा। विभाग ने तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी है, जो कई जगहों पर बाढ़ और जलभराव पैदा कर सकती है। लोग सतर्क रहें, घर से बाहर निकलने से पहले अपडेट चेक करें। यह साइक्लोन अभी डिप्रेशन स्टेज में है, लेकिन 25 नवंबर तक यह और ताकतवर हो सकता है।