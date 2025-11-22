IMD Alert: चक्रवाती तूफान ‘सनयार’ मचाएगा तबाही, कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

साइक्लोन सनयार मचाएगा तबाही (प्रतीकात्मक फोटो)
Cyclone Senyar: दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर मौसमी हलचल तेज हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का नाम सनयार (Sanyar) रखा गया है, जिसका नाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सुझाया है। अरबी भाषा में 'सनयार' का मतलब 'शेर' होता है।
IMD के अनुसार, अभी यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया के रूप में मौजूद है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में यह धीरे-धीरे डिप्रेशन चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। यह तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के बीच बना हुआ है और धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है।
तमिलनाडु: 22 से 25 नवंबर तक कई जिलों में मध्यम से भारी, कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना। तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
केरल और माहे: 22 से 24 नवंबर तक मध्यम से भारी बारिश।
लक्षद्वीप: हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा: 25 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 23 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश।
आंध्र प्रदेश के कई जिलों में 26 नवंबर को भारी बारिश का रेड/ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, एलुरु, कृष्णा, गुंटूर, पालनाडु, बापटला, प्रकाशम और श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। संबंधित राज्य सरकारें और आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं। आईएमडी के मुताबिक 25 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल तेज हो सकती है।
