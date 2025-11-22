IMD Alert: चक्रवाती तूफान ‘सनयार’ मचाएगा तबाही, कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

तमिलनाडु: 22 से 25 नवंबर तक कई जिलों में मध्यम से भारी, कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना। तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

केरल और माहे: 22 से 24 नवंबर तक मध्यम से भारी बारिश।

लक्षद्वीप: हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।

तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा: 25 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 23 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश।