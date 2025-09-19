दशहरा की छुट्टी में बड़ा अपडेट: इस राज्य में हुआ बदलाव, जानें वजह

School Holidays 2025: छोटे हो या बड़े हर किसी को छु​ट्टी का इंतजार रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्कूल बच्चे छुट्टी को लेकर काफी उत्साहित रहते है। 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन गांधी जयंती भी है। देश के अधिकांश राज्यों में नवरात्रि और दशहरा को लेकर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार बच्चों की दशहरा पर दस दिन पर छुट्टी मिली है। इसी बीच दशहरा की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आंध्र प्रदेश में दशहरा पर ​छुट्टी में बदलाव किया है।