40 लाख तक की सीधी बचत ! 25% छूट में खरीदें अपना घर – आज से बुकिंग शुरू, तुरंत कब्जा पाएं

DDA 25% Discount Vindhyachal: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है, जो घर का सपने देखने वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत (DDA 25% Discount Vindhyachal) नरेला इलाके में तैयार मकानों की बिक्री को तेज करने के लिए 25% की भारी छूट दी जा रही है। इस जगह को अब विन्ध्याचल नाम दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ हाई इनकम ग्रुप (HIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी यह योजना है।