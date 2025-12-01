Patrika LogoSwitch to English

40 लाख तक की सीधी बचत ! 25% छूट में खरीदें अपना घर – आज से बुकिंग शुरू, तुरंत कब्जा पाएं

DDA 25% Discount Vindhyachal: डीडीए की कर्मयोगी आवास योजना के तहत विन्ध्याचल (नरेला) के तैयार फ्लैट्स पर 25% छूट दी जा रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

MI Zahir

Dec 01, 2025

DDA 25% Discount Vindhyachal

डीडीए के सस्ते आशियाने। (फोटो: पत्रिका)

DDA 25% Discount Vindhyachal: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है, जो घर का सपने देखने वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत (DDA 25% Discount Vindhyachal) नरेला इलाके में तैयार मकानों की बिक्री को तेज करने के लिए 25% की भारी छूट दी जा रही है। इस जगह को अब विन्ध्याचल नाम दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ हाई इनकम ग्रुप (HIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी यह योजना है।

जल्दी से अपना ड्रीम होम बुक करने का मौका

योजना का मकसद नरेला को शिक्षा और खेल का हब बनाना है, जहां संस्थानों और स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए जमीन भी आवंटित की जाएगी। दिसंबर से बुकिंग शुरू हो रही है, तो जल्दी से अपना ड्रीम होम बुक करने का मौका है!

हर इनकम ग्रुप के लिए हिस्सेदारी तय है

योजना की शुरुआत सेक्टर A1 से A4 के पॉकेट 9 से होगी। यहां तैयार फ्लैट्स की बिक्री पहले चरण में होगी, और आगे के चरणों का फैसला शुरुआती रिस्पॉन्स के आधार पर लिया जाएगा। इस पॉकेट 9 में कुल 1168 यूनिट्स उपलब्ध हैं – HIG के लिए 272, MIG के लिए 576 और EWS के लिए 320 फ्लैट्स। इसके अलावा पॉकेट 13 में 1552 और पॉकेट 6 में 936 फ्लैट्स भी उपलब्ध हैं, जहां हर इनकम ग्रुप के लिए हिस्सेदारी तय है।

नए फ्लैट्स की लोकेशन भी कमाल की

अहम बात यह है कि DDA के पास पहले 70,000 से ज्यादा फ्लैट्स का इन्वेंटरी था, जिसमें से 2023 के अंत तक 40,000 से ज्यादा बिना बिके थे। ये योजना उन पहले नहीं बिके घरों को बाजार में लाने का सुनहरा मौका है। नए फ्लैट्स की लोकेशन भी कमाल की है। विन्ध्याचल (पहले नरेला) जी.टी. करनाल रोड और अर्बन एक्सटेंशन रोड-II के बगल में बसा है, जहां पिछले एक साल में कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब यहां से दिल्ली के मुख्य इलाकों तक पहुंच आसान हो गई है।

सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी

योजना के तहत ये फ्लैट्स रेडी-टू-मूव-इन हैं, यानि बुकिंग के बाद तुरंत कब्जा मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन बाकी ग्रुप्स के लिए भी ये छूट एक बड़ा तोहफा है। DDA का कहना है कि ये कदम सस्ते और क्वालिटी हाउसिंग को बढ़ावा देगा, साथ ही इलाके को डेवलपमेंट का नया चेहरा देगा।

छूट का फायदा उठाएं, पोर्टल पर चेके करें

छूट का फायदा उठाने के लिए दिसंबर में ही बुकिंग पोर्टल चेक करें। पहले चरण में पॉकेट 9 के फ्लैट्स पर 25% डिस्काउंट मिलेगा, जो सभी कैटेगरी के लिए लागू है। आगे के पॉकेट्स पर भी वैसी ही छूट की उम्मीद है। ये योजना न सिर्फ घर खरीदने वालों के लिए बल्कि दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी बूस्टर साबित होगी।

भविष्य के लिए स्मार्ट चॉइस का विकल्प

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में अपना आशियाना तलाश रहे हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें। विन्ध्याचल जैसे उभरते इलाके में निवेश करना भविष्य के लिए स्मार्ट चॉइस हो सकती है, जहां शिक्षा और स्पोर्ट्स हब बनने से प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी।
डीडीए की यह पहल साबित करती है कि सस्ता और सुविधाजनक घर हर किसी का हक है।

सिर्फ घर नहीं, बल्कि सपनों का नया अध्याय शुरू होगा

बहरहाल, इस योजना से हजारों परिवारों को फायदा होगा, और नरेला का ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली को नया आयाम देगा। बुकिंग की डिटेल्स DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द अपडेट होंगी, तो नजर रखें। यह सिर्फ घर नहीं, बल्कि सपनों का नया अध्याय शुरू करने का मौका है!

Updated on:

01 Dec 2025 09:24 pm

Published on:

01 Dec 2025 09:23 pm

Hindi News / National News / 40 लाख तक की सीधी बचत ! 25% छूट में खरीदें अपना घर – आज से बुकिंग शुरू, तुरंत कब्जा पाएं

