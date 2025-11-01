ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर: भूखे पेट, टूटे सपने, सैलरी नहीं मिली, बस घर की आस!

Jharkhand Workers Tunisia: अफ्रीका के ट्यूनीशिया में झारखंड के 48 मजदूर बदहाली (Jharkhand Workers Tunisia) की जिंदगी जी रहे हैं। हजारीबाग से 19, गिरिडीह से 14 और बोकारो से 15 मजदूर, (Tunisia Stranded Laborers) सब एक ही कंपनी में काम करते थे। लेकिन पिछले तीन महीनों से सैलरी बंद (Jharkhand Migrants Crisis) है। न खाने को रोटी, न उनके पास किराये के पैसे हैं। एक वीडियो में वे रोते हुए कहते हैं, “हम बहुत मुश्किल में हैं। कंपनी ने हमें छोड़ दिया। बस घर भेज दो।” ये लोग अच्छी नौकरी के लालच में विदेश गए थे, लेकिन अब भूख और बेबसी के मारे हैं।