12 राज्यों में SIR अपडेट की समय-सीमा 7 दिन बढ़ी… चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल

अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे SIR फॉर्म ( प्रतीकात्मक फोटो )
भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी है। आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम-ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी की अंतिम तिथियों को बढ़ा दिया गया है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जारी है। आयोग ने शेड्यूल आगे बढ़ाने को लेकर कहा कि मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया है।
जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने यह फैसला राजनीतिक दलों की चिंताओं के बाद लिया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि देशभर में कई जगह BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) की कमी है और समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से आयोग ने सभी 12 राज्यों में SIR की समयसीमा 7 दिन बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले SIR प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी। अब अंतिम तिथि 11 दिसंबर हो गई है।
एन्यूमरेशन पीरियड यानी की घर-घर सत्यापन)- 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक
मतदान केंद्रों का पुनर्गठन/पुनर्व्यवस्था- 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक
कंट्रोल टेबल अपडेट करना व ड्राफ्ट रोल तैयार करना- 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) तक
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार)
दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अवधि- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) से 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक
नोटिस फेज (नोटिस जारी करना, सुनवाई, सत्यापन और निर्णय)- ERO द्वारा यह प्रक्रिया दावे-आपत्तियों के निपटारे के साथ
अवधि- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) से 7 फरवरी 2026 (शनिवार) तक
