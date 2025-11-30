12 राज्यों में SIR अपडेट की समय-सीमा 7 दिन बढ़ी… चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल

एन्यूमरेशन पीरियड यानी की घर-घर सत्यापन)- 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक

मतदान केंद्रों का पुनर्गठन/पुनर्व्यवस्था- 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार) तक

कंट्रोल टेबल अपडेट करना व ड्राफ्ट रोल तैयार करना- 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) तक

ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार)

दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अवधि- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) से 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक

नोटिस फेज (नोटिस जारी करना, सुनवाई, सत्यापन और निर्णय)- ERO द्वारा यह प्रक्रिया दावे-आपत्तियों के निपटारे के साथ

अवधि- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) से 7 फरवरी 2026 (शनिवार) तक