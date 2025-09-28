TVK rally stampede: करूर चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, मृतकों की संख्या बढ़ी, राज्य सरकार ने जारी किया नया आंकड़ा

करूर चुनावी रैली में भगदड़ का मामला। (फोटो- IANS)
तमिलनाडु के करूर में तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) की एक रैली के दौरान मची भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने और घायलों का नया आंकड़ा जारी किया है।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी। सेंथिल कुमार ने बताया कि भगदड़ में कुल 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 95 घायल हैं। पी। सेंथिल कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 95 घायलों में से एक को छोड़कर सभी की हालत स्थिर है।
उन्होंने कहा कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 51 लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। बाकी 44 लोग निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। 39 लोगों की जान जा चुकी है।
वहीं, तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) लॉ एंड ऑर्डर एस डेविडसन देवसिरवथम ने जानकारी दी कि भगदड़ को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच चल रही है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील जीएस मणि ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ को लेकर टीवी प्रमुख विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। उधर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ की जांच के लिए आयोग गठित करने का आदेश दिया है।
इस बीच, मामले की जांच करते हुए करूर के जिला कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बता दें कि यह दुखद घटना शनिवार को करूर में टीवीके की एक जनसभा के दौरान हुई थी, जहां भारी भीड़ जमा थी।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रैली में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह जानकर सदमा लगा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई त्रासदी में कई लोग मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह एक बहुत ही दुखद घटना है।
मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
