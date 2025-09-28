TVK rally stampede: करूर चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, मृतकों की संख्या बढ़ी, राज्य सरकार ने जारी किया नया आंकड़ा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील जीएस मणि ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ को लेकर टीवी प्रमुख विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। उधर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ की जांच के लिए आयोग गठित करने का आदेश दिया है।