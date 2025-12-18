Delhi Air Pollution: क्या चीन के बताए रास्ते से दिल्ली में खत्म हो जाएगा प्रदूषण? यहां विस्तार से समझें

दूतावास ने बताया कि बीजिंग में 3,000 से ज्यादा भारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया या दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा- चीन की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक शौगांग को ही दूसरी जगह शिफ्ट करने से हवा में सांस लेने लायक कणों में 20 प्रतिशत की कमी आई।