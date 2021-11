Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा ने बढ़ाई मुश्किल, हेल्थ इमरजेंसी के हालात

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution )की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहरीली हवा ने ना सिर्फ राजधानी बल्कि एनसीआर के शहरों में भी सांसों का संकट बढ़ा दिया है। हवा बंद होने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की छोटी परत ने कब्जा जमा लिया है।

यही वजह रही कि शुक्रवार को एयर इंडेक्स भी इस सीजन का सर्वाधिक दर्ज किया गया। पीएम 2.5 में पराली के धुएं की मात्रा भी बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है। सफर के मुताबिक शनिवार को स्थिति और खराब रहने के आसार हैं। यही वजह है कि हेल्थ इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं।

यह भी पढ़ेँः Delhi-NCR के 43 फीसदी लोगों ने माना, परिवार में या करीबियों को हुआ डेंगू'

Delhi | Air quality dips in the national capital as the overall Air Quality Index (AQI) stands at 499 (Severe category). pic.twitter.com/aWp91VIEMM