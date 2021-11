Delhi Air Pollution: राजधानी में गहरा रहा सांसों का संकट, AQI बजा रहा खतरे की घंटी, अगले दो दिन और बढ़ेगी मुश्किल

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदूषण के चलते सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। गुरुवार को एक बार फिर राजधानी में स्मॉग ( Smog )की छोटी परत छाई रही। इससे दिनबर लोगों को सांस लेने की परेशानी हुई।

धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इस बीच मौसम में ठंडक भी बढ़ी है। वहीं विशेषज्ञों की मानें तो दिल्‍ली में अगले दो दिन वायु प्रदूषण कई गुना तक बढ़ने की आशंका है। दिल्‍ली में एयर लॉक ( Delhi Air Lock ) के हालात रहने वाले हैं।

Thick layer of smoke and haze engulf Delhi, air quality 'very poor'



Visuals from Central Delhi pic.twitter.com/rZFO504FPR