Delhi Air Pollution: 22 दिन में पहली बार 300 के नीचे पहुंचा AQI, लेकिन अब भी हवा 'खराब', SC में आज फिर सुनवाई

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) ने लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। दिवाली के बाद से ही राजधानी में लोग अच्छी हवा के लिए तरस रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बाद हवा के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है।

22 दिन बाद दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे दर्ज किया गया है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार की सुबह थोड़ी राहत भरी रही है। दरअसल तेज हवाएं चलने से एक्यूआई में सुधार देखने को मिला है। हालांकि अगले दो दिनों में इसके फिर खराब होने के आसार हैं।

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 280 (overall) in the 'poor' category, as per SAFAR-India pic.twitter.com/p8fHUuuvhG