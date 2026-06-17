देश में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव: उत्तर से दक्षिण तक बारिश का दौर, विदर्भ-तेलंगाना में लू का IMD अलर्ट

IMD Alert: नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। आगामी दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। दूसरी ओर, विदर्भ और तेलंगाना में लू (हीट वेव) चलने के आसार हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 18, 19 और 20 जून के लिए कई राज्यों में मानसूनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया है।