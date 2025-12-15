दिल्ली में फॉग और स्मॉग की डबल मार, AQI 500 पार, विजिबिलिटी हुई जीरो

Delhi Air Pollution: ठंड बढ़ते ही दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर जानलेवा हो गई है। सोमवार सुबह शहर स्मॉग और घने कोहरे की मोटी चादर में लिपटा नजर आया, जिससे विजिबिलिटी कई जगहों पर 5-10 मीटर से भी कम हो गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 454 से ऊपर दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया, जो सीजन की सबसे खराब स्थिति है।