दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर गिरी गाज, सरकार ने रद्द की सदस्यता

Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 13 लोगों जान जा चुकी है। वहीं, करीब दो दर्जन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों देशभर में छापेमारी कर रही हैं। केंद्र सरकार ने इसको आतंकी हमला करार दिया है। इस मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है। अब खबर आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी गई है।