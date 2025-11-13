Delhi Blast: ‘हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं’, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सभी राजनीति पार्टियों के नेताओं ने इस धमाके पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री उमर लाल ने किला क्षेत्र में हुए हालिया विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पूरे कश्मीर को आतंकवाद से जोड़ना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि कुछ गिने-चुने लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरे समुदाय को दोषी ठहराना गलत है।