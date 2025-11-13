Patrika LogoSwitch to English

Delhi Blast: ‘हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं’, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन

Omar Abdullah Statement: दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट में 13 नागरिकों की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हर कश्मीरी को आतंकवादी के रूप में देखना गलत है। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन चेतावनी दी कि निर्दोषों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

जम्मू

image

Shaitan Prajapat

image

Kuldeep Sharma

Nov 13, 2025

Omar Abdullah

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला (Photo-IANS)

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सभी राजनीति पार्टियों के नेताओं ने इस धमाके पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री उमर लाल ने किला क्षेत्र में हुए हालिया विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि पूरे कश्मीर को आतंकवाद से जोड़ना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि कुछ गिने-चुने लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरे समुदाय को दोषी ठहराना गलत है।

विस्फोट की कड़ी निंदा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'इस तरह निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या अस्वीकार्य है। कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कम है।' उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली विस्फोट के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच और कार्रवाई के दौरान किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने चेताया कि हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकवादी के रूप में चित्रित करने से समाज में अविश्वास और नाराजगी बढ़ेगी। इससे शांति बहाल करने के प्रयास कमजोर पड़ते हैं।

कश्मीरियों पर शक की नजर अनुचित

मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को बार-बार शक की नजर से देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'बहुत कम लोग हैं जो शांति और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन जम्मू-कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है।' उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं से पूरे क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचता है और इससे सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के बीच भरोसे की खाई और गहरी होती है।

10 नवंबर को हुआ था कार में धमाका

आपको बता दें कि 10 नवंबर की शाम नई दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में 13 नागरिकों की मौत हो गई थी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विस्फोटकों से लदी कार को पुलवामा का एक डॉक्टर चला रहा था। इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है।

Updated on:

13 Nov 2025 07:02 pm

Published on:

13 Nov 2025 06:55 pm

Hindi News / National News / Delhi Blast: ‘हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं’, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन

