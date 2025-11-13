Delhi Blast: धमाके में घायल बिलाल की मौत, आतंकी साजिश की तीसरी कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली

पुलिस को अल फलाह पार्किंग क्षेत्र में एक ग्रे रंग की कार मिली है और उसके मालिक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस एक तीसरी कार की तलाश में थी, जिसके लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े होने की आशंका है। बता दें कि एक दिन पहले बुधवार को पुलिस ने इस मामले में एक इकोस्पोर्ट्स कार को हरियाणा के गांव से बरामद किया था। इस मामले में तीसरी कार की एंट्री हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में एक संदिग्ध ब्रेजा कार की भी जांच कर रही है।