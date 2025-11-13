Delhi Blast: धमाके में घायल बिलाल की मौत, आतंकी साजिश की तीसरी कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली

आतंकी साजिश की तीसरी कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली (Photo-ANI)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अधिकारियों ने इसे एक आतंकी घटना मानकर जाँच के लिए एनआईए और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सहित कई एजेंसियों के जाँचकर्ताओं को भेजा है। ताजा अपडेट के अनुसार, इस धमाके में घायल बिलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और देशभर में छापेमारी की जा रही है।
पुलिस को अल फलाह पार्किंग क्षेत्र में एक ग्रे रंग की कार मिली है और उसके मालिक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस एक तीसरी कार की तलाश में थी, जिसके लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े होने की आशंका है। बता दें कि एक दिन पहले बुधवार को पुलिस ने इस मामले में एक इकोस्पोर्ट्स कार को हरियाणा के गांव से बरामद किया था। इस मामले में तीसरी कार की एंट्री हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में एक संदिग्ध ब्रेजा कार की भी जांच कर रही है।
धमाके की जांच का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हरियाणा के नूह से एक दुकानदार को डॉ. उमर नबी को 300 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बेचने के आरोप में हिरासत में लिया है। दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। नबी उस हुंडई आई20 कार के चालक थे जिसमें सोमवार शाम को विस्फोट हुआ था।
दिल्ली धमाके में घायल हुए बिलाल की गुरुवार को मौत हो गई है। बिलाल 65 प्रतिशत जल चुका था और पिछले तीन दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल में था। उसे बुधवार को सर्जरी के लिए ले जाया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। i20 कार उमर उन नबी ही चला रहा था। उसका डीएनए सैंपल उसके घरवालों से 100 फीसदी मैच हो गया है। उमर का डीएन उसकी मां और भाई के डीएन से मैच किया गया।
