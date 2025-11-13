Patrika LogoSwitch to English

Delhi Blast: धमाके में घायल बिलाल की मौत, आतंकी साजिश की तीसरी कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अधिकारियों ने इसे एक आतंकी घटना मानकर जाँच के लिए एनआईए और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सहित कई एजेंसियों के जाँचकर्ताओं को भेजा है। ताजा अपडेट के अनुसार, इस धमाके में घायल बिलाल की इलाज के दौरान मौत हो [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 13, 2025

Delhi terror incident

आतंकी साजिश की तीसरी कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली (Photo-ANI)

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अधिकारियों ने इसे एक आतंकी घटना मानकर जाँच के लिए एनआईए और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी सहित कई एजेंसियों के जाँचकर्ताओं को भेजा है। ताजा अपडेट के अनुसार, इस धमाके में घायल बिलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और देशभर में छापेमारी की जा रही है।

अल फलाह पार्किंग में मिली 'तीसरी कार'

पुलिस को अल फलाह पार्किंग क्षेत्र में एक ग्रे रंग की कार मिली है और उसके मालिक का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस एक तीसरी कार की तलाश में थी, जिसके लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े होने की आशंका है। बता दें कि एक दिन पहले बुधवार को पुलिस ने इस मामले में एक इकोस्पोर्ट्स कार को हरियाणा के गांव से बरामद किया था। इस मामले में तीसरी कार की एंट्री हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में एक संदिग्ध ब्रेजा कार की भी जांच कर रही है।

उमर को 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट बेचने वाले दुकानदार को हिरासत में

धमाके की जांच का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हरियाणा के नूह से एक दुकानदार को डॉ. उमर नबी को 300 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बेचने के आरोप में हिरासत में लिया है। दुकानदार से पूछताछ की जा रही है। नबी उस हुंडई आई20 कार के चालक थे जिसमें सोमवार शाम को विस्फोट हुआ था।

धमाके में घायल बिलाल की मौत

दिल्ली धमाके में घायल हुए बिलाल की गुरुवार को मौत हो गई है। बिलाल 65 प्रतिशत जल चुका था और पिछले तीन दिनों से गंभीर हालत में अस्पताल में था। उसे बुधवार को सर्जरी के लिए ले जाया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया।

उमर उन नबी चला रहा था कार

दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट करने वाले शख्‍स की पहचान हो गई है। i20 कार उमर उन नबी ही चला रहा था। उसका डीएनए सैंपल उसके घरवालों से 100 फीसदी मैच हो गया है। उमर का डीएन उसकी मां और भाई के डीएन से मैच किया गया।

