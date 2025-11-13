‘मेरा भाई बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया…डॉ. मुजम्मिल को किराए का कमरा देने वाला मौलवी के भाई का बयान

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक बड़े वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से संचालित किया जा रहा था। इस ग्रुप में डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे कई पढ़े लिखे लोग शामिल थे जो भारत में बड़े स्तर पर आतंकी हमले करने की साजिश रच रहे थे। इसका भंड़ाफोड़ होने के बाद से लगातार ग्रुप में शामिल डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो रही है। इसी मामले की जांच के तहत हरियाणा के फरीदाबाद से मोहम्मद इश्त्याक नामक एक इमाम (मौलवी) को गिरफ्तार किया गया था। इश्त्याक के भाई मोहम्मद शाहबाद ने इस गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बुधवार को कहा कि, मेरा भाई पूरी तरह से बेकसूर है और उस पर लगाए गए सारे आरोप बिल्कुल गलत हैं।