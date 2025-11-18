दिल्ली ब्लास्ट केस: श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम में ताबड़तोड़ रेड, रोज हो रहे नए खुलासे

मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इस मॉड्यूल से जुड़े होने के शक में SMSH में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. उमर फारूक के आवास पर तलाशी ली। काउंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज के जवानों ने सुबह-सुबह डॉक्टर के घर की तलाशी लगी। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान डॉ उमर फारूक घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने अभी तक यह भी नहीं बताया है कि तलाशी के दौरान उनके घर से कुछ जब्त किया गया है कि नहीं। अधिकारियों ने अभी तक इस अभियान के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।