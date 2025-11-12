‘वो लिबरल थी, उसने कभी बुर्का नहीं पहना’… आरोपी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

डॉ. ज़फ़र का कहना है कि वह एक ट्यूशन टीचर है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि शाहीन ऐसा कर सकती है। डॉ. ज़फ़र ने कहा, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और हम 2012 में अलग हो गए थे। जब से हम अलग हुए हैं, तब से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। हमारे दो बच्चे हैं और वे मेरे साथ रहते हैं। डॉ. जफर ने यह भी कहा कि, मैंने शाहीन को धर्म के प्रति कभी ज्यादा जागरुक नहीं देखा था, वह काफी लिबरल थी। उसने कभी बुर्का भी नहीं पहना। वह चाहती थी कि हम ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बसे और इसी के चलते हमारा तलाक हो गया क्योंकि मुझे विदेश नहीं जाना था। मुझे लगता था वहां जाकर हमे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।