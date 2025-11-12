‘वो लिबरल थी, उसने कभी बुर्का नहीं पहना’… आरोपी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की सदस्य डॉ. शाहीन सईद (फोटो- एएनआई)
फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के संबंध में गिरफ्तार लखनऊ की एक महिला डॉक्टर डॉ. शाहीन सईद के पूर्व पति ने उनसे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। शाहीन के पूर्व पति डॉ. हयात ज़फ़र ने मीडिया बातचीत के दौरान बताया कि शाहीन बहुत अधिक धार्मिक नहीं थी बल्कि उनकी विचारधारा काफि लिबरल (उदारवादी) थी। डॉ. ज़फ़र और शाहीन के दो बच्चे है और उनका तलाक 2012 में हो गया था। डॉ. ज़फ़र ने बताया कि शाहीन तलाक से पहले परिवार के साथ भारत छोड़ कर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में शिफ्ट होना चाहती थी।
डॉ. ज़फ़र का कहना है कि वह एक ट्यूशन टीचर है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि शाहीन ऐसा कर सकती है। डॉ. ज़फ़र ने कहा, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और हम 2012 में अलग हो गए थे। जब से हम अलग हुए हैं, तब से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। हमारे दो बच्चे हैं और वे मेरे साथ रहते हैं। डॉ. जफर ने यह भी कहा कि, मैंने शाहीन को धर्म के प्रति कभी ज्यादा जागरुक नहीं देखा था, वह काफी लिबरल थी। उसने कभी बुर्का भी नहीं पहना। वह चाहती थी कि हम ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बसे और इसी के चलते हमारा तलाक हो गया क्योंकि मुझे विदेश नहीं जाना था। मुझे लगता था वहां जाकर हमे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
डॉ. जफर ने यह भी बताया कि, शाहीन बचपन में बहुत सही थी और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि, पारिवारिक कारणों के चलते चार साल से मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उसके परिवार से भी बातचीत बंद है। बता दें कि, राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए भयानक धमाके से कुछ घंटों पहले ही हरियाणा के फरीदाबाद से संचालित एक वाइट कॉलर आंतकी मॉड्यूल का भंड़ाफोड़ हुआ था। शाहीन इसी ग्रुप की सदस्य है और उसकी कार से एक एके-47 और गोला-बारूद बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है और वह फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी, जहां से यह पूरा नेटवर्क संचालित होता था।
शाहीन के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुडे़ होने की बात भी कही जा रही है। ऐसा दावां किया जा रहा है कि शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की मुखिया है। जैश के सरगना मसूद अजहर ने कुछ ही महीनों पहले जमात उल-मुमिनात नामक इस महिला विंग की शुरुआत की घोषणा की थी। इस महिला विंग के संचालन की जिम्मेदारी उसकी छोटी बहन सादिया अजहर संभालती है जिसके पति युसूफ अजह की मौत भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए हमलों के चलते हो गई थी। दावों के अनुसार, शाहीन भारत की मुस्लिम महिलाओं को जैश की इस महिला विंग से जोड़ने का काम करती है और सादिया अजहर से उसका सीधा संपर्क है।
शाहीना के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉ. मुजम्मिल भी काम करता था जिसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (लगभग 300-350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट), असॉल्ट राइफलें (AK-47 जैसी), पिस्तौलें और गोला-बारूद बरामद हुए थे। इस मामले में अब तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, फ़ैकल्टी मेंबर्स और छात्रों समेत 52 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। शाहीन और शकील समेत समूह के तीन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक चलती कार में यह धमाका हुआ था जिसके चलते अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी घायल है।
