दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी का घर उड़ाने पर जम्मू-कश्मीर के सीएम ने जताई आपत्ति, कहा- इससे सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा

सीएम अब्दुल्ला ने कहा, अगर आतंकवाद इन कदमों से रुक सकता, तो यह बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। उन्होंने आगे कहा, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद कुछ समय पहले ही कम हो गया था और इसके लिए किसी का घर उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बता दें कि, गुरुवार रात को पुलवामा जिले के कोइल गांव में स्थित उमर के दो मंजिला घर को IED ब्लास्ट की मदद से ध्वस्त कर दिया गया था। तीन नियंत्रित धमाकों के मदद से इस घर को गिराया गया था।