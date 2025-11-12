Delhi Blast: देश को दहलाने की साजिश रच रहा था आतंकी डॉक्टरों का ग्रुप, डॉ. शाहीन का बड़ा कबूलनामा

शाहीन की कार से एक एके-47 और गोला-बारूद बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। शाहीन और शकील फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में साथ काम करते थे। इस ग्रुप को अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित किया जाता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, जिस हुंडई i20 कार से दिल्ली बम धमाकों को अंजाम दिया गया वह करीब 11 दिन तक इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। इसे 29 अक्टूबर को खरीदा था और उसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इसे बाहर लाया गया था जो की सीसीटीवी में कैद हो गया। इस फुटेज में तीन लोग नजर आ रहे थे। इसके बाद 10 नवंबर को घटना वाले दिन ही आरोपी डॉक्टर उमर नबी इस कार को दिल्ली लाया था।