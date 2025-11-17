Delhi Blast: NIA को 12 डाॅक्टरों की तलाश, शरीयत या शहादत के नारे से हो चुके हैं ब्रेनवॉश

NIA की जांच जारी (ANI)
Delhi Blast:दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच में साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ.मुजम्मिल के फोन से मिली जानकारी के आधार पर मॉड्यूल के एक दर्जन डॉक्टरों की तलाश है। जानकार सूत्रों ने बताया कि लाल किला धमाके बाद टैरर मॉड्यूल व अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इन डॉक्टरों के फोन बंद आ रहे हैं। अब तक पुलिस करीब 10 अन्य डॉक्टरों से पूछताछ कर चुकी है।
फिरोजपुर झिरका से डॉ. मोहम्मद, नूंह से डॉ.रिहान और पुन्हाना के सुनहेड़ा गांव से डॉ. मुस्तकीम को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े लोगों का मुजम्मिल, फरार मुजफ्फर और उनका विदेशी हैंडलर कश्मीर को दारुल इस्लाम बनाने और 'शरीयत या शहादत' के नारों के बहाने ब्रेनवॉश करते थे। यहां तक कि बम धमाके से पहले भी उमर विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। जिसे शरीयत या शहादत के लिए उकसाया गया। डॉ.मुज्जमिल के 30 अक्तूबर को गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर का सीधा संपर्क डॉ. उमर के साथ हो गया और उसने बम धमाके तक लगातार उससे सोशल मीडिया वीडियो कॉल पर बातचीत की।
लाल किला विस्फोट की जांच में फोरेंसिक विशेषज्ञों को प्रारंभिक विश्लेषण में पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट और ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड (टीएटीपी) के मिश्रण से यह धमाका किया गया। टीएटीपी शक्तिशाली केमिकल है जिसकी बिक्री पर काफी पाबंदिया हैं। धमाके में करीब 35 किलो अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा निवासी डॉ.प्रियंका शर्मा से भी पूछताछ की है जो आदिल के संपर्क में थी और अनंतनाग में उच्च शिक्षा ले रही है। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू-कश्मीर के पंपाेर निवासी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया है। उसके नाम से आइ-20 कार पंजीकृत थी, जो धमाके में काम ली गई। अली दिल्ली आया था और इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। एनआइए इस मामले में विस्फोट में घायल हुए लोगों सहित 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है।
