Delhi Blast: NIA को 12 डाॅक्टरों की तलाश, शरीयत या शहादत के नारे से हो चुके हैं ब्रेनवॉश

फिरोजपुर झिरका से डॉ. मोहम्मद, नूंह से डॉ.रिहान और पुन्हाना के सुनहेड़ा गांव से डॉ. मुस्तकीम को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े लोगों का मुजम्मिल, फरार मुजफ्फर और उनका विदेशी हैंडलर कश्मीर को दारुल इस्लाम बनाने और 'शरीयत या शहादत' के नारों के बहाने ब्रेनवॉश करते थे। यहां तक कि बम धमाके से पहले भी उमर विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। जिसे शरीयत या शहादत के लिए उकसाया गया। डॉ.मुज्जमिल के 30 अक्तूबर को गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर का सीधा संपर्क डॉ. उमर के साथ हो गया और उसने बम धमाके तक लगातार उससे सोशल मीडिया वीडियो कॉल पर बातचीत की।