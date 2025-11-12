Delhi Blast: पुलिस ने जारी किया अलर्ट, लाल रंग की Ford EcoSport कार दिखते ही दे सूचना

दिल्ली बम धमाका मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम ने दावां किया है कि आतंकियों के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई हुंडई आई 20 कार के अलावा एक और गाड़ी भी थी। इसी के चलते पुलिस ने एक लाल रंग की Ford EcoSport कार को ढूंढने के लिए पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और बॉर्डर पर बने चेकपॉइंट्स को इस लाल कार को ढूंढने और उसकी तलाशी लेने के लिए सतर्क कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की पांच टीमें इस कार की तलाशी में जुट गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस की टीमों को भी इस कार में बारें में सूचित करते हुए इसे ढूंढने में मदद करने को कहा गया है।