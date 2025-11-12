दिल्ली धमाकों से 37 दिन पहले शादी में बना फरीदाबाद टेरर ग्रुप, जानें कैसे जैश के पोस्टर से हुआ इसका भंड़ाफोड़

शकील के साथ साथ नेटवर्क की सदस्य डॉ. शाहीन सईद को भी इसी दिन गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया गया। शाहीन, शकील के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी और वह इस ग्रुप की सबसे अहम सदस्य मानी जा रही है। यह दावां किया जा रहा है कि वह जैश-ए-मोहम्मद की नई महिला विंग की भारत की प्रमुख है और उसके सीधा संपर्क जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से है। जमात उल मोमिनात नामक इस महिला विंग की शुरुआत जैश ने कुछ ही महीनों पहले की थी और उसकी छोटी बहन सादिया इसकी जिम्मेदारी संभालती है। शाहीन ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और फिर कानपुर मेडिकल कॉलेज में करीब सात सालों तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किया। बाद में उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जहां वह शकील के संपर्क में आई।