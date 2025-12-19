जहां हम खड़े हैं, वही हमारी धरती, वही हमारी पहचान है: गुलाब कोठारी

उद्घाटन समारोह में प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि मारवाड़ी देश के गौरव हैं। मारवाड़ियों ने देश के हर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मारवाड़ी शब्द सामाजिक विकास का, सामाजिक सौहार्द का लोगो बन गया है। जहां गए, वहां के होकर रह गए। पूरे भारत को एक माला की तरह पिरोकर रखा है। पत्रिका ने भी सभी को एक माला में पिरोया है। पत्रिका सामाजिक सरोकार के साथ आगे बढ़ा है। 24 कैरेट का काम पत्रिका कर रहा है। देश में देने का काम मारवाड़ी के पास है, इसी बात का हमें गर्व भी है। जहां हम खड़े हैं, वही हमारी धरती है, वही हमारी पहचान है।