अगले 48 घंटे रहने वाले हैं भारी: IMD ने जारी किया अलर्ट, कोहरा, बारिश और बर्फबारी से हालात होंगे खराब

एमपी में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मालवा निमाड़ इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंदौर और उज्जैन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। आज भी एमपी के 13 शहरों में कोहरे का असर बना हुआ है। कोहरे के कारण दिल्ली से इंदौर और भोपाल आने वाली ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही है।