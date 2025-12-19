शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था बेटा, मां ने कर दिया कोर्ट में केस, अब देना होगा हर महीने 5 हजार रुपए

दरअसल, केरल की एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के खिलाफ भरण पोषण को लेकर निचली अदालत में केस किया था। उन्होंने कोर्ट से बताया था कि उनका बेटा खाड़ी देश में काम करता है। उसके भरण-पोषण के लिए कोई भी खर्च नहीं देता है। मामले की सुनावई के बाद फैमिली कोर्ट ने बेटे को हर महीने 5,000 रुपये का भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जहां HC ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।